На Станции юннатов стартовал социальный проект «Связь поколений»

Это уже третий в 2016 году проект, выигранный и реализуемый Станцией юных натуралистов Дома детского творчества.

Концепция проекта «Содружество поколений» определена государственными программами в рамках указа президента В.В. Путина о проведении в России в 2017 году Года экологии, поэтому проект, выполняя государственный заказ, является социально значимым мероприятием.

«Содружество поколений» – один из шагов в дальнейшем развитии патриотического, нравственного и духовного воспитания населения Угличского района. Особенность проекта заключается в том, что он объединит людей разных возрастов из разных социальных групп в единое целое. Проект рассчитан на молодое поколение, их родителей, людей пожилого возраста, людей с особыми потребностями.

В декабре этого года на Станции юннатов организованы экскурсии по музею «Родная природа» и живому уголку, которые позволяют детям и взрослым расширить знания о флоре и фауне Ярославского края, познакомиться и тесно пообщаться с декоративными животными.

В рамках проекта предусмотрено проведение мастер-классов, выставок растений и фотографий, коллективных мероприятий и праздников, акций и других интересных дел. Проект продлится до марта 2017 года.

Агулина С.В.,

заведующая Станцией юннатов (ДДТ г. Углича)

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