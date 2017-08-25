На территории Угличского муниципального района проходило целевое профилактическое мероприятие «Автокресло-детям»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и привития навыков безопасного поведения детей на дорогах на территории Ярославской области в период с 21 августа по 20 сентября 2017 года проводится Месячник безопасности дорожного движения, в рамках которого 23 августа 2017 года на территории Угличского муниципального района проходило целевое профилактическое мероприятие «Автокресло-детям», направленное на выявление водителей, нарушающих Правила дорожного движения в части перевозки детей в транспортных средствах, профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

На территории Угличского муниципального района проходило целевое профилактическое мероприятие «Автокресло-детям»

В местах проведения мероприятия были выставлены временные дорожные знаки 3.17.3 «Контроль», сотрудники ГИБДД подвергали проверке все транспортные средства на предмет нарушения ПДД в части перевозки детей, а также разъясняли водителям изменения в правилах дорожного движения РФ, касающиеся перевозки детей.

За время проведения мероприятия нарушений ПДД по ст.12.23 КоАП РФ не выявлено.