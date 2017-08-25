В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и привития навыков безопасного поведения детей на дорогах на территории Ярославской области в период с 21 августа по 20 сентября 2017 года проводится Месячник безопасности дорожного движения, в рамках которого 23 августа 2017 года на территории Угличского муниципального района проходило целевое профилактическое мероприятие «Автокресло-детям», направленное на выявление водителей, нарушающих Правила дорожного движения в части перевозки детей в транспортных средствах, профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
На территории Угличского муниципального района проходило целевое профилактическое мероприятие «Автокресло-детям»
В местах проведения мероприятия были выставлены временные дорожные знаки 3.17.3 «Контроль», сотрудники ГИБДД подвергали проверке все транспортные средства на предмет нарушения ПДД в части перевозки детей, а также разъясняли водителям изменения в правилах дорожного движения РФ, касающиеся перевозки детей.
За время проведения мероприятия нарушений ПДД по ст.12.23 КоАП РФ не выявлено.
Уважаемые участники дорожного движения!
ОГИБДД ОМВД Росси по Угличскому району напоминает, что Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017 №761 внесены изменения в Правила дорожного движения в части применения детских удерживающих устройств при перевозки детей-пассажиров в салонах транспортных средств, вступившие в силу 12 июля 2017 года.
Теперь Пункт 22.9 ПДД РФ изложен в следующей редакции:
«22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».
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