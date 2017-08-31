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На улице Опарина 26-летний мужчина в пьяной драке зарезал своего друга ножом

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На улице Опарина 26-летний мужчина в пьяной драке зарезал своего друга ножом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины.

По данным следствия, в одном из домов частного сектора по улице Опарина в Угличе, стражи порядка обнаружили тело 24-летнего мужчины.

Позже выяснилось, в среду, 30 августа, подозреваемый выпивал в гостях у своего друга. Между приятелями завязалась ссора, тот что старше схватил нож и несколько раз ударил товарища.

От полученных ранений хозяин дома скончался.

Расследование продолжается.

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