Ольга АДАНЕС-ВЕГА, руководитель ансамблей «Матаня» и «Матанечка»:
– Для меня 2016 год в профессиональном плане был годом стабильным и достаточно ровным
А особенно яркие впечатления от ушедшего года оставили поездка ансамбля «Матаня» в город Елабуга (Татарстан) и подготовка к замечательному концерту «Раз морозною зимой».
Дело в том, что этим концертом мы в прошлом году выпустили замечательных, очень дружных детей, нашу старшую группу ансамбля «Матанечка». Прощание было ярким и очень трогательным. Ну и, конечно, 2016 год был для меня юбилейным годом.
Роман СОКОЛОВ-ПУРУСИН, педагог ДМШ, член Общественного Совета при Департаменте культуры Ярославской областиРоман СОКОЛОВ-ПУРУСИН, педагог ДМШ, член Общественного Совета при Департаменте культуры Ярославской области:
– Яркие впечатления о себе оставил 2016 год. Культурная жизнь Угличского района испытала на себе влияние не только 80-летнего юбилея области, Года российского кино, но и целого ряда выдающихся событий.
Год начался с уникальной фотоэкспозиции «Дикий подводный мир» в рамках фестиваля подводной фотографии. Дворец культуры предоставил угличанам возможность увидеть лучшие работы 70 фотографов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Швеции, Израиля, Германии, Индонезии, Финляндии, Таиланда и Сингапура. «Февраль. Достать чернил и плакать!» – писал Пастернак, а Дом дружбы в этот месяц открыл яркую выставку авторских работ к 65-летнему юбилею нашего талантливого художника Федора Куницына. 2016 год был наполнен всевозможными победами творческих угличан. Коллективы ДК, учащиеся ДМШ, ДХШ и Дома детского творчества, домов культуры и школ поселений – дети и подростки, участвовавшие, побеждавшие в конкурсах всех уровней, по праву могут гордиться своим значительным вкладом в культурную жизнь Угличского района. На трудолюбивых и талантливых плечах держится по-настоящему высокое искусство.
Многие юбилейные даты 2016 года были напрямую связаны с культурой. Нашему главному периодическому изданию – «Угличской газете» – исполнилось 110 лет. Именно через неё жители города и района узнают о многих значимых событиях. Свой 40-летний юбилей встретили детская художественная школа и клуб Дворца культуры «Ветеран». Два очень разных поколения одинаково не могут жить без творчества, активно и неравнодушно ощущая каждый миг. Библиотека им. Н.Н. Старостина отпраздновала 70-летие. Литературная жизнь угличан во многом связана с библиотеками, в которых хранится «живое слово».
Для жителей и гостей Углича открылся музей ремёсел и творчества мастеров народных промыслов в доме купцов Евреиновых. Теперь любой желающий может не только приобрести сувенир, но и сделать его своими руками. Впервые в 2016 году по инициативе ДМШ в Угличе был проведён международный фестиваль «От музыки к дружбе, от дружбы к музыке», на котором выступили 120 юных музыкантов из шести стран: Германии, Италии, Польши, Австрии, Латвии, России.
Юбилей Ольги Аданес-Вега, собравший аншлаг в большом зале ДК, концерты эстрадно-духового оркестра им. Сысоева, лекции-вечери клубов по интересам, удивительные выставки и многие другие мероприятия Дворца культуры стали отражением насыщенной событиями жизни Углича.
Угличский историко-архитектурный и художественный музей весь год открывал для своих гостей интересное, новое и высокое искусство. Постоянные экспозиции, выставки, встречи, концерты в «Красной гостиной» кремля не оставляли равнодушными угличан и гостей города. Интерес к музею нельзя описать в двух словах, ведь жизнь города немыслима без него, невозможна без самоотверженной и профессиональной работы его сотрудников.
Культура – это атмосфера творчества, в которой современный Углич может развиваться во всех доступных ему направлениях.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ УМР СОСТАВЛЯЮТ:
– Дворец культуры в Угличе и 33 клуба на селе – свыше 170 000 зрителей в год;
– 27 библиотек, в том числе 23 на селе, число читателей – около 18 000 человек;
– детские художественная и музыкальная школы – свыше 600 воспитанников.
УНИКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ:
- ДЕТСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕКАДА «БЛАГОСТИНА», ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ПАМЯТЬ СВЯТОГО ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ;
- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» И ФЕСТИВАЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ВОЛШЕБНЫЙ ТАНЦА МИГ».
«Угличанин» №3 (507) от 25.01.2017 года
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