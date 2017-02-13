Наполненный событиями год

Ольга АДАНЕС-ВЕГА, руководитель ансамблей «Матаня» и «Матанечка»:

– Для меня 2016 год в професси­ональном плане был годом ста­бильным и достаточно ровным

А особенно яркие впечатления от ушедшего года оставили поездка ансамбля «Матаня» в город Елабуга (Татарстан) и подготовка к замечательному концерту «Раз морозною зи­мой».

Дело в том, что этим кон­цертом мы в прошлом году вы­пустили замечательных, очень дружных детей, нашу старшую группу ансамбля «Матанечка». Прощание было ярким и очень трогательным. Ну и, конечно, 2016 год был для меня юбилей­ным годом.

Роман СОКОЛОВ-ПУРУСИН, педагог ДМШ, член Общественного Совета при Департаменте культуры Ярославской областиРоман СОКОЛОВ-ПУРУСИН, педагог ДМШ, член Общественного Совета при Департаменте культуры Ярославской области:

– Яркие впечатления о себе оставил 2016 год. Культурная жизнь Углич­ского района испытала на себе влияние не только 80-летнего юбилея об­ласти, Года российского кино, но и целого ряда выдающихся событий.

Год начался с уникаль­ной фотоэкспозиции «Ди­кий подводный мир» в рамках фестиваля подводной фотографии. Дворец культуры предоставил угличанам возможность увидеть лучшие работы 70 фотографов России, Укра­ины, Белоруссии, Казах­стана, Швеции, Израиля, Германии, Индонезии, Финляндии, Таиланда и Сингапура. «Февраль. До­стать чернил и плакать!» – писал Пастернак, а Дом дружбы в этот месяц от­крыл яркую выставку ав­торских работ к 65-летне­му юбилею нашего талант­ливого художника Федора Куницына. 2016 год был наполнен всевозможны­ми победами творческих угличан. Коллективы ДК, учащиеся ДМШ, ДХШ и Дома детского творчества, домов культуры и школ поселений – дети и под­ростки, участвовавшие, побеждавшие в конкурсах всех уровней, по праву мо­гут гордиться своим значи­тельным вкладом в куль­турную жизнь Угличского района. На трудолюбивых и талантливых плечах дер­жится по-настоящему вы­сокое искусство.

Многие юбилейные даты 2016 года были напря­мую связаны с культу­рой. Нашему главному периодическому изданию – «Угличской газете» – ис­полнилось 110 лет. Имен­но через неё жители города и района узнают о многих значимых событиях. Свой 40-летний юбилей встре­тили детская художествен­ная школа и клуб Дворца культуры «Ветеран». Два очень разных поколения одинаково не могут жить без творчества, активно и неравнодушно ощущая каждый миг. Библиоте­ка им. Н.Н. Старостина отпраздновала 70-летие. Литературная жизнь угли­чан во многом связана с библиотеками, в которых хранится «живое слово».

Для жителей и гостей Углича открылся музей ре­мёсел и творчества масте­ров народных промыслов в доме купцов Евреино­вых. Теперь любой же­лающий может не только приобрести сувенир, но и сделать его своими рука­ми. Впервые в 2016 году по инициативе ДМШ в Угличе был проведён международный фести­валь «От музыки к друж­бе, от дружбы к музыке», на котором выступили 120 юных музыкантов из шести стран: Германии, Италии, Польши, Ав­стрии, Латвии, России.

Юбилей Ольги Аданес-Вега, собравший аншлаг в большом зале ДК, кон­церты эстрадно-духового оркестра им. Сысоева, лекции-вечери клубов по интересам, удивительные выставки и многие дру­гие мероприятия Дворца культуры стали отраже­нием насыщенной со­бытиями жизни Углича.

Угличский историко-архитектурный и худо­жественный музей весь год открывал для своих гостей интересное, новое и высокое искусство. По­стоянные экспозиции, выставки, встречи, кон­церты в «Красной гости­ной» кремля не оставляли равнодушными угличан и гостей города. Интерес к музею нельзя описать в двух словах, ведь жизнь города немыслима без него, невозможна без самоотверженной и про­фессиональной работы его сотрудников.

Культура – это атмос­фера творчества, в кото­рой современный Углич может развиваться во всех доступных ему на­правлениях.

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ УМР СОСТАВЛЯЮТ: – Дворец культуры в Угличе и 33 клуба на селе – свыше 170 000 зрителей в год; – 27 библиотек, в том числе 23 на селе, число читателей – около 18 000 человек; – детские художественная и музыкальная школы – свыше 600 воспитанников.

УНИКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ: - ДЕТСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕКАДА «БЛАГОСТИНА», ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ПАМЯТЬ СВЯТОГО ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ; - МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКО­ГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РАДУ­ГА» И ФЕСТИВАЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА «ВОЛШЕБНЫЙ ТАНЦА МИГ».

«Угличанин» №3 (507) от 25.01.2017 года