Не подвели честь угличских шахмат!

В праздничный день 12 июня угличские шахматисты приняли участие в традиционной поездке в Рыбинск.

В День России прошли два соревнования по быстрым шахматам.

В рамках турнира «Ярославия-2017» среди юных спортсменов до 14 лет были представители не только нашей области, но и таких довольно экзотических регионов как Ленинградская область, Ямало-Ненецкий АО, Калмыкия. Всего же в таком представительном турнире участвовало 54 человека, включая 5 угличан. Никто из наших героев не подвёл своего тренера, все боролись, как могли, не оказываясь в аутсайдерах на протяжении всего турнира. Лучше всех остальных наших спортсменов выступил Комаров Артём, набравший 4,5 очка из 7 возможных и оказавшийся на высоком 10 месте. Однако всё было в его руках: если бы он выигрывал в последнем туре, то занял бы «чистое» III место! Отметим и неплохие результаты Матвеева Дениса, набравшего 3,5 очка (да и шедшего весь турнир «в плюсе»). Ещё мы могли рассчитывать перед заключительным туром на успех Красносельской Юлии в общем зачёте среди девочек. Если бы она выигрывала, то взяла бы «бронзу»! Но поражение - пришлось довольствоваться 50% набранных очков. Остальные двое представителей Углича, как более молодые и неопытные, оказались рядом с серединой таблицы, набрав чуть менее 50%. Пусть этот полезный опыт пойдёт им впрок!

В другом турнире соревновались в рамках IV этапа Открытого Кубка Ярославской области все желающие представители любого возраста. Конечно, уровень был очень высокий – приехали лучшие ярославцы и заняли весь пьедестал. Всего же игроков на турнир собралось полсотни, среди которых было немало угличан. В постоянной духоте и жаре в игровом помещении, непривычных для наших шахматистов условиях, результаты всё же оказались неплохими. Двое (В. Морин и И. Николаев) набрали по 4 очка из 7 возможных, остальные оказались в итоговой таблице пониже, набрав 3 очка и менее. Стоит отметить, что в обоих турнирах борьба шла более 4 часов! Опыта борьбы столь длительное время почти ни у кого не было. Но главное, что Углич был достойно представлен в День России в Рыбинске!