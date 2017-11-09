Последние новости ДТП с участием экскурсионного автобуса под Ростовом с детьми из Екатеринбурга

По факту ДТП с участием экскурсионного автобуса под Ростовом возбуждено уголовное дело.

Предполагаемый виновник аварии - водитель грузового автомобиля - задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Первые сообщения об аварии на трассе Холмогоры поступают 8 ноября в начале шестого вечера. Предварительная информация - у деревни Дебаловское в Ростовском районе в грузовик врезался экскурсионный автобус. В салоне - 44 человека. Большинство - школьники. Среди пострадавших - 13 детей и один взрослый.

- Я сидел слева на третьем ряду. Проснулся за несколько минут до аварии. Услышал голос водителя. Он тормозил. Затем я увидел, что на нашу полосу выехал грузовой автомобиль.

Под Ростов экстренно выдвигаются отряды спасателей, экипажи ГИБДД и врачи. Через несколько минут участок дороги, где произошло столкновение, освещен красно-синими фонарями патрульных автомобилей. Левая сторона автобуса сильно раскурочена. Основной удар пришелся на кабину водителя. Мужчину доставали спасатели.

- Говорят, в больнице. В сильном шоке, в реанимации с переломом бедра. Я так слышал.

Сразу после сильного столкновения тяжелый грузовик вылетел в кювет. На земле хорошо видны глубокие следы от торможения. Водитель не пострадал. Сразу после аварии в сопровождении сотрудников ГИБДД он отправился на освидетельствование.

Позже станет ясно. В том самом автобусу ехали школьники из Екатеринбурга. Это был экскурсионный тур по городам Золотого Кольца. Конечная точка маршрута - Ярославль. Утром автобус выехал из столицы. Всего - 38 детей и 6 сопровождающих взрослых. Тех, кого не забрали медики, на другом автобусе под охраной ГАИ привозят в Ростовскую ЦРБ.

- Мы только ощутили, что посыпались стекла, что был удар. Начал быстренько выводить детей. КамАЗ вилял и ехал тише нас,- говорит Ольга Ковалева, пассажирка автобуса.

В больнице пострадавших осматривают медики. Из травм у детей - ушибы, ссадины, раны на лице и сотрясения мозга. Одного ребенка перевозят в Ярославль. Самые серьезные повреждения у водителя. Его сразу же начинают оперировать.

- В нашем отделении находится 15 человек, 15 детей, 15 пострадавших и один из них взрослый. Дети, которые госпитализированы. Требуют круглосуточного медицинского наблюдения как минимум до завтрашнего дня,- говорит Наталья Овечкина, главный врач Ростовской ЦРБ.

Однако травмы слишком серьезные. Мужчина скончался. По предварительной информации, он принял удар на себя. По словам очевидцев, его последняя фраза была: «Держитесь, дети!». На месте происшествия работают сразу две следственных группы - регионального УМВД и следственного комитета. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя грузовика. Он не уступил дорогу автобусу.

- Попутное столкновение. Автомобиль грузовой «Хово» выехал с прилегающей территории со строящейся заправки,- говорит Андрей Сироткин, начальник управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

От общения на камеру водитель грузовика отказался. Следственные действия продолжались всю ночь. Тех детей, которых медики отпустили из больницы, разместили в одной из гостиниц Ярославля.