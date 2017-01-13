Новый выпуск журнала «Углече поле» посвящён селу Заозерью

12.01.2017 г. в Красной гостиной Угличского кремля состоялась презентация номера журнала «Углече поле», посвящённого одному из живописных и интересных исторических мест Угличского района - селу Заозерью

На презентации присутствовали: главный редактор Угличской газеты и журнала «Углече поле» А.Ю. Суслов, Глава Общественной палаты г. Углича Мишустин В.А, и.о. директора музея Чванова Н.В., авторы статей, сотрудники Угличского музея и общественность г. Углича.

На презентации состоялся краткий обзор статей, опубликованных в номере журнала, а также были затронуты важные темы по развитию туризма в Заозерье и Угличском районе, реставрации памятников культуры, планы по развитию на будущее.

Новый выпуск журнала был дополнен переизданной «Летописью села Заозерья Ярославской губернии Угличского уезда», которую в 1913 году составил и опубликовал в Угличе, в типографии И.А. Дикарева священник церкви села Заозерье Михаил Арсеньевич Миролюбов.

«Летопись» стала важным историческим источником о прошлом села, и это издание сделало её доступной для любителей истории родного края. Издание давно стало библиографической редкостью, едва ли не единственный экземпляр хранится в Угличском музее, теперь она доступна широкому кругу читателей.