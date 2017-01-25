О контроле за приостановлением реализации непищевой спиртосодержащей продукции в Ярославской области

В рамках реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции» специалисты Управления проверили около 300 торговых точек, в том числе оптовые склады. На 24 января 2017 года арестовано 363 единицы продукции объемом 56 литров.

Указанная продукция арестована в торговых предприятиях ИП Салтыкова г. Ярославль, ООО «Немра» г. Ярославль, ИП Гонсалес Э.Э. г. Рыбинск, г. Углич, ООО «Северный» г. Рыбинск, ИП Петуховой г. Рыбинск, ИП Ботерашвили И.М.г. Ярославль, ИП Коноваловой Л.В, г.Тутаев, ИП Каничева В.П. пос. Ивняки Ярославского р-она, ИП Беляевой г.Гаврилов Ям, ИП Лобовой С.С. г. Данилов, ИП Тугова С.Л. г. Рыбинск

Все проверочные мероприятия проходят при содействии органов внутренних дел, Правительства Ярославской области.

В управлении Роспотребнадзора Ярославской области организована работа «горячей линии» для граждан и предпринимателей по вопросам реализации постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией», в том числе по фактам обнаружения указанной продукции в розничной торговле.

Номер телефона «горячей линии» Управления 8(4852)73-70-19.