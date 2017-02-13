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О пожарах за период с 06.02.2017 по 13.02.2017 года

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О пожарах за период с 06.02.2017 по 13.02.2017 года

За период с 06.02.2017 по 13.02.2017 года на территории Угличского района зарегистрировано четыре пожара.

За данный период в огне два человека погибли, один получил ожоги.

06.2017 г. в 12:55 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о возгорании частной бани в д. Потопчино Слободского с/п. В результате пожара огнем уничтожено строение бани с пристройкой на площади 30 м². Причина возникновения пожара – неправильное устройство отопительной печи.

В тот же день в 23:19 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Крупской. В результате пожара огнём уничтожено строение. Причина возникновения пожара устанавливается.

08.02.2017 г. в 18:22 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме в микрорайоне Солнечный. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на 4-м этаже пятиэтажного дома. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 16 м², имущество. На пожаре погибла женщина 1946 г.р.. Причина возникновения пожара устанавливается.

09.02.2017 г. в 00:13 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Южная. В результате пожара поврежден потолок в комнате. На пожаре погибла женщина 1978 г.р., мужчина 1966 г.р. получил ожоги. По факту пожара проводится проверка.

О пожарах за период с 06.02.2017 по 13.02.2017 года О пожарах за период с 06.02.2017 по 13.02.2017 года

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, единый номер вызова экстренных служб - 112.

Помните! Соблюдение требований пожарной безопасности предотвратит причинение вреда здоровью и сохранит вам жизнь!

Пожарно-спасательный отряд № 5

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