О пожарах за период с 07.11.2017 г. по 13.11.2017 г. года на территории Угличского района

О пожарах за период с 07.11.2017 г. по 13.11.2017 г. года на территории Угличского района зарегистрировано три пожара. За данный период погибших и пострадавших нет

06.11.2017 г. в 23:17 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о горении дачного одноэтажного дома в д. Стромыни Слободское с./п.. В результате возникновения пожара огнем повреждено основание печи на площади 2 м.². Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – неисправность отопительной печи.

07.11.2017 г. в 23:17 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о горении дачного одноэтажного бревенчатого дома в с. Заозерье Ильинское с./п.. В результате возникновения пожара огнем уничтожено строение дома на площади 72 м.², кровля пристройки площадью 36 м.², имущество; повреждено строение пристройки. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

08.11.2017 г. в 18:35 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о горении нежилого одноэтажного дома в д. Бабаево Ильинское с./п.. В результате возникновения пожара, огнем уничтожено строение дома и двора на площади 60 м.², имущество. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Утечка бытового газа может вызвать отравление или привести к взрыву. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и не подвергать себя и жизни окружающих вас людей смертельной угрозе, помните и соблюдайте правила пользования газом и бытовыми газовыми приборами: — храните баллон со сжиженным газом исключительно в вертикальном положении в проветриваемом помещении; — запасные заправленные и пустые газовые баллоны нельзя хранить даже временно в жилом помещении, а также на проходах эвакуации в случае пожара;

— перед заменой газового баллона убедитесь, что вентили полного и отработанного баллонов плотно закрыты. После замены для большей безопасности нанесите мыльный раствор на все соединения и убедитесь в их герметичности;

— не заменяйте газовый баллон, если в помещении есть пламя и включенные электрические приборы; — закончив работу с газом, не забывайте закрывать кран баллона.

— не допускать пользование неисправными газовыми приборами, не оставлять открытыми краны при погашенных горелках на газовых приборах, газопроводах, баллонах;

— не устанавливать кухонную мебель и другие сгораемые предметы ближе 20 см от газовых приборов; — не подключать газовые отопительные приборы к вентиляционным системам;

— не устанавливать газовые плиты и другие газовые приборы на лестничных площадках, в сараях и других подсобных постройках, а также в коридорах общего пользования;

— не закрывать и не заклеивать в помещениях, где установлены газовые приборы, вентиляционные каналы, отверстия и решетки.

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «01», «101» или на единый номер вызова экстренных служб - «112».

Пожарно-спасательный отряд № 5 ГБУ ЯО ПСС ЯО