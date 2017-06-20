О пожарах за период с 12.06.2017 г. по 19.06.2017 г. года на территории Угличского района

За период с 12.06.2017 г. по 19.06.2017 г. года на территории Угличского района пожаров не зарегистрировано.

За данный период погибших и пострадавших нет.

Если Вы нуждаетесь в экстренной помощи, когда возникла реальная угроза жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде звоните по единому телефону спасения – 112 с мобильных или со стационарных телефонов, в том числе общественных таксофонов. Телефон работает круглосуточно.

Для того чтобы в случае необходимости Вы могли как можно быстрее вызвать помощь по телефону «112», запомните простые, советы:

Дождитесь ответа оператора на Ваш звонок. Если после нескольких сигналов оператор не ответил, ни в коем случае не прерывайте звонок и не звоните снова. Каждый ваш повторный звонок будет воспринят как новый и соответственно окажется в конце очереди звонков, поэтому вам понадобится больше времени на то, чтобы дозвониться. Когда оператор ответит, представьтесь, коротко и ясно объясните, что и с кем произошло. Укажите характер происшествия и место, где необходима срочная помощь. Объясните оператору, как это место легче найти (к нему подъехать). Постарайтесь коротко и ясно ответить на все вопросы оператора. Точные и ясные ответы на все вопросы необходимы оператору для определения потребности в оказании срочной помощи. Помните, что Вы звоните в профессионально-подготовленное учреждение, и информация, которую они требуют, очень важна, не теряйте терпения и не сердитесь, если Вы не понимаете характер их вопросов. Если ситуация требует оперативного реагирования, то помощь будет направлена немедленно, а оператор-112 может запрашивать информацию о Вас, пока экстренные службы находятся в пути. Следуйте советам диспетчера экстренной службы. Не кладите трубку, пока оператор-112 не скажет, что разговор можно закончить. Закончив разговор, постарайтесь не занимать телефонную линию, с которой вы звонили, если в этом нет необходимости. Оператору может понадобиться связаться с вами и попросить у вас дополнительную информацию или дать вам дополнительный совет. В случае изменения ситуации на месте происшествия (улучшилась или ухудшилась), позвоните по номеру «112» еще раз и сообщите об этом. В систему-112 может поступать несколько сообщений об одном и том же происшествии. Не раздражайтесь, если оператор-112 сообщает Вам, что такое сообщение уже поступило, и прекращает разговор. Это необходимо, чтобы избежать дублирования информации и освободить оперативную линию. Не вешайте трубку, если вы звоните по номеру «112» по ошибке! Скажите оператору, что всё хорошо. В противном случае оператор Системы-112 вынужден будет совершить звонок на Ваш номер, чтобы убедиться, что все в порядке.

Пожарно-спасательный отряд № 5 ГКУ ЯО ПСС ЯО