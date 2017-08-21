О пожарах за период с 14.08.2017 г. по 21.08.2017 г. года на территории Угличского района

О пожарах за период с 14.08.2017 г. по 21.08.2017 г. года на территории Угличского района зарегистрировано четыре пожара.

За данный период на пожаре один человек погиб, пострадавших нет.

15.08.2017 г. в 03:20 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о возгорании двух одноэтажных бревенчатых дома в д. Подол Ильинское с./п.. В результате пожара огнем уничтожено два дома, хозяйственные постройки и имущество. На пожаре погиб мужчина 1964 г.р. Причина пожара устанавливается.

15.08.2017 г. в 21:21 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о возгорании штабеля бревен на пустыре за ул. Жолудева. В результате пожара огнем повреждено 6 кубов брёвен. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

16.08.2017 г. в 20:26 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о возгорании жилого частного дома в д. Головино. В результате пожара огнем повреждено: помещение кухни, обрешетка чердака кровля, имущество. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – аварийный режим работы электрической плиты.

18.08.2017 г. в 10:30 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу Ленинское шоссе. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и салон автомобиля ВАЗ 2157. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – поджог.

В случае пожара звоните в пожарную охрану, по телефону «01», «101» или на единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.

Пожарно-спасательный отряд № 5 ГБУ ЯО ПСС ЯО