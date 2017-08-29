О пожарах за период с 21.08.2017 г. по 28.08.2017 г. года на территории Угличского района

О пожарах за период с 21.08.2017 г. по 28.08.2017 г. года на территории Угличского района зарегистрировано два пожара. За данный период погибших и пострадавших нет.

22.08.2017 г. в 18:58 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о возгорании частной бани в д. Иванково Ильинского с./п.. В результате возникновения пожара огнем уничтожено строение бани по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.

25.08.2017 г. в 11:54 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме в с. Заозерье Ильинского с./п.. Возгорание произошло в одной из квартир трехквартирного жилого дома. В результате возникновения пожара огнем повреждена квартира и имущество. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Хоть один раз в жизни каждый родитель оставлял ребенка без присмотра. Начинается школьная пора и многие ученики находятся дома одни до прихода родителей с работы. Что бы избежать беды родителям необходимо провести На видном месте напишите номера телефонов, позвонив по которым ребенок сможет быстро попросить о помощи (ваш мобильный номер, номера полиции, скорой помощи, пожарной охраны). Научите ребенка, правильно звонить на короткие номера экстренных служб и объясните в каких случаях. Прорепетируйте с ребенком, и понарошку позвоните в полицию, скорую помощь, пожарную охрану. Ребенок должен назвать свою фамилию, адрес и сообщить о причине звонка. При этом убедитесь в том, что ваше чадо усвоило: баловаться и набирать эти номера без надобности нельзя! Оставляя ребенка одного, не оставляйте на видных местах лекарственные препараты, бытовую химию, спички и зажигалки. Храните в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки и свечки. Отключите электро- и газовые приборы. Обучите ребенка правильному обращению с электроприборами. Научите пользоваться спичками. Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а также о том, как вести себя в случае возгорания или задымления. Не забывайте, что самым лучшим способом обучения детей всегда является собственный пример. Если вы внимательны к своей безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия.

В случае пожара звоните в пожарную охрану, по телефону «01», «101» или на единый номер вызова экстренных служб - «112».

Пожарно-спасательный отряд № 5 ГБУ ЯО ПСС ЯО