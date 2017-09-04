О пожарах за период с 28.08.2017 г. по 04.09.2017 г. года на территории Угличского района

О пожарах за период с 28.08.2017 г. по 04.09.2017 г. года на территории Угличского района зарегистрирован один пожар. За данный период погибших и пострадавших нет.

03.09.2017 г. в 09:13 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Ростовская и Луначарского.

В результате возникновения пожара огнем повреждено: лакокрасочное покрытие кузова, моторный отсек и салон автомобиля УАЗ 3962. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Уроки, которые нужно повторять всегда. С наступлением начала учебного года противопожарная служба призывает каждого родителя очень ответственно отнестись к профилактике различных несчастных случаев с детьми. Школьнику нужно понимать, что определенные запреты существуют не потому, что взрослые просто так решили их установить, а потому, что они действительно способствуют повышению безопасности. Для детей и их родителей специально разработан портал детской безопасности МЧС России www.spas-extreme.ru. Даже самые юные пользователи глобальной сети, могут зайти на него и узнать много нового о правилах безопасности дома, в школе, во дворе. Сайт содержит в себе шесть основных разделов, среди них "ОБЖ", "Галерея творчества", "Новости", "Юные герои – знай наших", "Как стать спасателем" и ряд других. Сразу на главной странице пользователи смогут подробно узнать об экстренных службах, для чего они нужны, когда и по какому номеру их нужно вызывать. В разделе "Основная тема" раскрыты актуальные сезонные риски и основные опасности, связанные с ними. Выбрав вкладку "ОБЖ", ребята в форме уроков узнают о правилах безопасности по различным направлениям. Закрепить полученные знания, поможет тестирование, которое есть в конце каждого урока. Не лишним посетить данный раздел будет и для преподавателей ОБЖ, ведь здесь они могут найти методические пособия, лучшие творческие работы детей со всех уголков страны – картины, стихи и проза. Весь этот материал может помочь родителям в беседе с детьми, а ребятам станет надёжным спутником по безопасной жизненной дороге.

В случае пожара звоните в пожарную охрану, по телефону «01», «101» или на единый номер вызова экстренных служб - «112».

Пожарно-спасательный отряд № 5 ГБУ ЯО ПСС ЯО