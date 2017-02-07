О пожарах за период с 30.01.2017 по 06.02.2017 года

За период с 30.01.2017 по 06.02.2017 года на территории Угличского района зарегистрировано три пожара.

За данный период погибших и пострадавших нет.

31.01.2017 г. в 09:05 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о возгорании частной пилорамы по адресу Рыбинское шоссе. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 25 м², поддоны. Причина возникновения пожара устанавливается.

05.02.2017 г. в 14:53 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о горении частной бани в селе Прилуки Головинское с./п.. В результате пожара огнем уничтожено бревенчатое одноэтажное строение с мансардным этажом на площади 64 м², имущество. Причина возникновения пожара устанавливается.

В этот же день в 16:28 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о горении автомобильного средства на автодороге Углич-Ярославль. В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля Citroen Berlingo . Причина возникновения пожара электротехническая.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, единый номер вызова экстренных служб - 112.

Помните! Соблюдение требований пожарной безопасности предотвратит причинение вреда здоровью и сохранит вам жизнь!

Пожарно-спасательный отряд № 5