О пожарах за период с 30.10.2017 г. по 07.11.2017 г. года на территории Угличского района

За период с 30.10.2017 г. по 07.11.2017 г. года на территории Угличского района зарегистрировано два пожара. За данный период погибших и пострадавших нет

30.10.2017 г. в 23:28 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о горении 2-х этажного бревенчатого не жилого дома по улице Октябрьская. В результате возникновения пожара огнем уничтожена кровля дома на площади 112 м.², имущество; повреждено строение дома. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

03.11.2017 г. в 09:47 на пульт диспетчера «Службы 01» поступило сообщение о горении частного жилого дома в с. Ильинское Ильинское с./п.. В результате возникновения пожара, огнем уничтожено строение двора на площади 60 м.², имущество; повреждено строение дома на площади 36 м.². Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Своевременное сообщение о пожаре – первый шаг к успешной его ликвидации. XXI век – это век инновационных открытий и изобретений. В каждой квартире имеется современный гаджет, способный облегчить и разнообразить жизнь своему хозяину. Этим никого не удивишь, а вот наличием в квартире огнетушителя и пожарной сигнализации еще как можно.

Пожар – это страшное происшествие и если вовремя не потушить его, то он может причинить значительный вред здоровью и жизни человека, а также нанести материальный ущерб. Чем быстрее пожар будет замечен и устранен, тем меньше он принесет убытков. Пожарная сигнализация является эффективным средством своевременного обнаружения возгорания и, как следствие, быстрого предотвращения пожара при наличии под рукой огнетушителя, что в свою очередь минимизирует или вовсе исключает возможность возникновение ущерба.

Последствия большинства страшных пожаров, о которых вы слышали, могли бы быть значительно меньше, если бы не позднее сообщение о них.

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «01», «101» или на единый номер вызова экстренных служб - «112».

Пожарно-спасательный отряд № 5 ГБУ ЯО ПСС ЯО