Уважаемые родители и дети, руководители предприятий и организаций!
С 15 февраля 2017 года Детский оздоровительный центр «Юность» начинает принимать заявки на путевки для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет на летний отдых 2017 года!
1 смена с 17 июня по 07 июля
2 смена с 12 июля по 01 августа
Полная стоимость путевки – 12800 рублей.
ДОЦ «Юность» предлагает родителям несколько вариантов приобретения путёвок:
- Самостоятельно приобрести путёвку у ДОЦ «Юность».
- Приобрести путёвку на своём предприятии (учреждении, организации) а предприятия подают заявку в ДОЦ «Юность».
Родители детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для получения бесплатной путёвки подают заявление в Управление социальной политике и труда Администрации УМР кабинет №23.
На детей, проживающих на территории Ярославской области, предоставляются меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления (статья 37Закона Ярославской области от 28 ноября 2011г.№ 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей»):
- компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления;
- частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.
Компенсация и частичная оплаты предоставляются в размерах:
- 5500 рублей за одну путёвку, если средний ежемесячный совокупный доход семьи заявителя (законного представителя ребенка), приходящийся на каждого члена семьи, не превышает 18900 рублей;
- 2000 рублей за одну путёвку, если средний ежемесячный совокупный доход семьи заявителя (законного представителя ребенка), приходящийся на каждого члена семьи, превышает 18900 рублей;
(постановление Правительства Ярославской области № 1345-п от 27.12.2016).
На каждую приобретенную путевку заявитель может воспользоваться одной из мер социальной поддержки.
Выбор одной из мер социальной поддержки осуществляется заявителем.
Заявителю (законному представителю ребенка) необходимо:
- для получения компенсации:
- приобрести путевку (путевки) в загородную организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенную на территории Ярославской области, оплатив ее полную стоимость;
- в период с окончания смены до 30 октября текущего финансового года обратиться с заявлением и документами в уполномоченный орган по месту жительства ребёнка, на имя которого была приобретена путёвка;
- получить компенсацию на свой расчетный счет, указанный в заявлении;
- для получения частичной оплаты:
- заключить договор с организацией отдыха и оздоровления детей;
- оплатить часть стоимости путевки (за вычетом 2000 рублей или 5500 рублей);
- с 15 февраля текущего года и не позднее чем за 60 дней до начала смены в организации отдыха детей обратиться с заявлением и документами в уполномоченный орган по месту жительства ребёнка, на имя которого будет приобретена путёвка, для перечисления оставшейся суммы для оплаты путевки;
- дождаться перечисления частичной оплаты на расчетный счет организации отдыха детей, указанный в заявлении, либо уведомления об отказе в перечислении;
- получить путевку в организации отдыха детей и их оздоровления.
Перечень документов для получения мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления можно получить в ДОЦ «Юность» при приобретении путевки.
По вопросам приобретения путёвок обращаться к главному бухгалтеру ДОЦ «Юность» по адресу: город Углич, улица 2-я линия Рыбинского шоссе, дом 1а, кабинет № 28 здание Управления социальной политике и труда Администрации УМР, остановка «Ивушка».
Телефон для справок: 8 (48532) 2-49-79
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Сайт: http://www.ynost.edusite.ru/
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