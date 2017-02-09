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О приеме заявок на путевки в "Юность"

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yunost

Уважаемые родители и дети, руководители предприятий и организаций!

С 15 февраля 2017 года Детский оздоровительный центр «Юность» начинает принимать заявки на путевки для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет на летний отдых 2017 года!

 1 смена с 17 июня по 07 июля
 2 смена с 12 июля по 01 августа

Полная стоимость путевки – 12800 рублей.

ДОЦ «Юность» предлагает родителям несколько вариантов приобретения путёвок:

  • Самостоятельно приобрести путёвку у ДОЦ «Юность».
  • Приобрести путёвку на своём предприятии (учреждении, организации) а предприятия подают заявку в ДОЦ «Юность».

Родители детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для получения бесплатной путёвки подают заявление в Управление социальной политике и труда Администрации УМР кабинет №23.
 На детей, проживающих на территории Ярославской области, предоставляются меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления (статья 37Закона Ярославской области от 28 ноября 2011г.№ 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей»):

  1. компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления;
  2. частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.

Компенсация и частичная оплаты предоставляются в размерах:

  • 5500 рублей за одну путёвку, если средний ежемесячный совокупный доход семьи заявителя (законного представителя ребенка), приходящийся на каждого члена семьи, не превышает 18900 рублей;
  • 2000 рублей за одну путёвку, если средний ежемесячный совокупный доход семьи заявителя (законного представителя ребенка), приходящийся на каждого члена семьи, превышает 18900 рублей;
    (постановление Правительства Ярославской области № 1345-п от 27.12.2016).

На каждую приобретенную путевку заявитель может воспользоваться одной из мер социальной поддержки.
Выбор одной из мер социальной поддержки осуществляется заявителем.
Заявителю (законному представителю ребенка) необходимо:

  • для получения компенсации:
  1. приобрести путевку (путевки) в загородную организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенную на территории Ярославской области, оплатив ее полную стоимость;
  2. в период с окончания смены до 30 октября текущего финансового года обратиться с заявлением и документами в уполномоченный орган по месту жительства ребёнка, на имя которого была приобретена путёвка;
  3. получить компенсацию на свой расчетный счет, указанный в заявлении;
  • для получения частичной оплаты:
  1. заключить договор с организацией отдыха и оздоровления детей;
  2. оплатить часть стоимости путевки (за вычетом 2000 рублей или 5500 рублей);
  3. с 15 февраля текущего года и не позднее чем за 60 дней до начала смены в организации отдыха детей обратиться с заявлением и документами в уполномоченный орган по месту жительства ребёнка, на имя которого будет приобретена путёвка, для перечисления оставшейся суммы для оплаты путевки;
  4. дождаться перечисления частичной оплаты на расчетный счет организации отдыха детей, указанный в заявлении, либо уведомления об отказе в перечислении;
  5. получить путевку в организации отдыха детей и их оздоровления.

Перечень документов для получения мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления можно получить в ДОЦ «Юность» при приобретении путевки.

По вопросам приобретения путёвок обращаться к главному бухгалтеру ДОЦ «Юность» по адресу: город Углич, улица 2-я линия Рыбинского шоссе, дом 1а, кабинет № 28 здание Управления социальной политике и труда Администрации УМР, остановка «Ивушка».
Телефон для справок: 8 (48532) 2-49-79
Электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Сайт: http://www.ynost.edusite.ru/

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