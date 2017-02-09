О приеме заявок на путевки в "Юность"

Уважаемые родители и дети, руководители предприятий и организаций!

С 15 февраля 2017 года Детский оздоровительный центр «Юность» начинает принимать заявки на путевки для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет на летний отдых 2017 года!

1 смена с 17 июня по 07 июля

2 смена с 12 июля по 01 августа

Полная стоимость путевки – 12800 рублей.

ДОЦ «Юность» предлагает родителям несколько вариантов приобретения путёвок:

Самостоятельно приобрести путёвку у ДОЦ «Юность».

Приобрести путёвку на своём предприятии (учреждении, организации) а предприятия подают заявку в ДОЦ «Юность».

Родители детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для получения бесплатной путёвки подают заявление в Управление социальной политике и труда Администрации УМР кабинет №23.

На детей, проживающих на территории Ярославской области, предоставляются меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления (статья 37Закона Ярославской области от 28 ноября 2011г.№ 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей»):

компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления; частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.

Компенсация и частичная оплаты предоставляются в размерах:

5500 рублей за одну путёвку, если средний ежемесячный совокупный доход семьи заявителя (законного представителя ребенка), приходящийся на каждого члена семьи, не превышает 18900 рублей;

2000 рублей за одну путёвку, если средний ежемесячный совокупный доход семьи заявителя (законного представителя ребенка), приходящийся на каждого члена семьи, превышает 18900 рублей;

(постановление Правительства Ярославской области № 1345-п от 27.12.2016).

На каждую приобретенную путевку заявитель может воспользоваться одной из мер социальной поддержки.

Выбор одной из мер социальной поддержки осуществляется заявителем.

Заявителю (законному представителю ребенка) необходимо:

для получения компенсации:

приобрести путевку (путевки) в загородную организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенную на территории Ярославской области, оплатив ее полную стоимость; в период с окончания смены до 30 октября текущего финансового года обратиться с заявлением и документами в уполномоченный орган по месту жительства ребёнка, на имя которого была приобретена путёвка; получить компенсацию на свой расчетный счет, указанный в заявлении;

для получения частичной оплаты:

заключить договор с организацией отдыха и оздоровления детей; оплатить часть стоимости путевки (за вычетом 2000 рублей или 5500 рублей); с 15 февраля текущего года и не позднее чем за 60 дней до начала смены в организации отдыха детей обратиться с заявлением и документами в уполномоченный орган по месту жительства ребёнка, на имя которого будет приобретена путёвка, для перечисления оставшейся суммы для оплаты путевки; дождаться перечисления частичной оплаты на расчетный счет организации отдыха детей, указанный в заявлении, либо уведомления об отказе в перечислении; получить путевку в организации отдыха детей и их оздоровления.

Перечень документов для получения мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их оздоровления можно получить в ДОЦ «Юность» при приобретении путевки.