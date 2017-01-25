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Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

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«Моя малая родина: природа, культура, этнос»

В декабре 2016 в государственном образовательном автономном учреждении дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» прошёл региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»

Организатор конкурса – департамент образования Ярославской области.

Конкурс проводился с целью воспитания у детей и молодежи ценностного отношения к природному и культурному окружению, а также толерантности и уважения к культурам других этносов, населяющих территорию России, направленных на формирование экологической культуры подрастающего поколения.

Участниками конкурса стали 71 учащийся из 20 образовательных организаций 11 Ярославской области: Большесельского, Борисоглебского, Мышкинского, Пошехонского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, городского округа города Рыбинска, городов Переславля-Залесского и Ярославля.

По итогам конкурса победителями и призёрами стали и воспитанники Станции юннатов Углича:

в номинации «Особо охраняемые природные территории»:

I место – Степанов Артём (руководитель С.В. Агулина);

в номинации «Традиционная культура»:

II место – Сапожникова Светлана (руководитель Л.А. Филиппова);

в номинации «Эколого-краеведческие путеводители»:

II место – Белова Марина (руководитель С.В. Агулина).

Победители и призёры конкурса будут награждены в рамках проведения XVIII областного детского экологического фестиваля «Особо охраняемые природные территории Ярославской области», который состоится 14 апреля 2017 г. на базе «Центра детей и юношества». Конкурсные работы победителей рекомендованы для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос».

Агулина С.В.,
заведующая Станцией юннатов (ДДТ г. Углича)

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