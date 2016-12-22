Областной суд начал рассматривать апелляцию по делу Евгения Урлашова

Областной суд сегодня начал рассматривать апелляцию по делу Евгения Урлашова и его бывшего советника Алексея Лопатина

В настоящее время они находятся в следственном изоляторе, а заседание проходит в режиме видеоконференции.

Напомним, 3-го августа Кировский районный суд признал временно отстраненного мэра виновным в получении взятки в размере 17 миллионов рублей и в покушении на получение взятки.

Евгению Урлашову назначили наказание в виде 12 с половиной лет лишения свободы и штрафа в 60-т миллионов рублей. Алексея Лопатина приговорили к 7-и годам колонии. Также по делу проходит бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков. Его районный суд оправдал. Но это решение сейчас оспаривает прокуратура. Ожидается, что процесс будет идти несколько дней. Но решение, скорее всего, будет вынесено до конца года.



Зоя Рыжкова,

оператор Алексей Карашев

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