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Общественное движение «Зеленая Россия» организует «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»

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Общественное движение «Зеленая Россия» организует «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»

Общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» со 2 по 30 сентября 2017 года организует на территории нашей страны «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»

Главная цель субботника – вовлечение и увлечение граждан в дело защиты природы и экодобровольчества (волонтерства), а также популяризации понятия «доброволец».

Поскольку субботники, проводимые «Зеленой Россией», традиционно являются массовыми экологическими мероприятиями, организаторами подана заявка на регистрацию рекорда по количеству участников субботника в Книгу рекордов Гиннеса.

2 сентября 2017 года в 10:00 мы приглашаем Вас выйти на Всероссийский экологический субботник и провести генеральную уборку: в родном городе Угличе, в Сосновом бору рядом с микрорайоном Солнечным.

Это шанс для каждого стать неотъемлемой частью большого хорошего дела и подарить миру новый рекорд!

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