ОМВД России по Угличскому району проводит набор кандидатов на обучение в 2017 году в образовательные учреждения МВД России
ОМВД России по Угличскому району проводит набор кандидатов на обучение в 2017 году в образовательные учреждения МВД России по очной форме обучения (зачисление по результатам ЕГЭ).
Гарантируется: отсрочка от армии, высокая стипендия (от 13 000 рублей), диплом государственного образца, бесплатное обучение и проживание.
По всем вопросам обращайтесь в отделение по работе с личным составом (ул. Первомайская, д. 8, кабинет № 18, тел. 2-12-22).
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