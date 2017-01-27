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ОМВД России проводит набор кандидатов на обучение в 2017 году

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police

ОМВД России по Угличскому району проводит набор кандидатов на обучение в 2017 году в образовательные учреждения МВД России

 

ОМВД России по Угличскому району проводит набор кандидатов на обучение в 2017 году в образовательные учреждения МВД России  по очной форме обучения (зачисление по результатам ЕГЭ).

Гарантируется: отсрочка от армии, высокая стипендия (от 13 000 рублей), диплом государственного образца, бесплатное обучение и проживание.

По всем вопросам обращайтесь в отделение по работе с личным составом (ул. Первомайская, д. 8, кабинет № 18, тел. 2-12-22).

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