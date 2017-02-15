Определены «10 точек роста» промышленности Ярославской области

Главе региона Дмитрию Миронову представили перспективные направления развития двух ведущих предприятий региона

Разработка программы «10 точек роста» вышла на финишную прямую.

Сегодня свои предложения сформировала экспертная группа «Промышленность». Четкость управления и компактность - главные характеристики новой модели гусеничных экскаваторов. Их серийное производство в регионе начнется уже в этом месяце. А первый образец главе региона показали во время экскурсии по заводу.



«Наша политика работы в Ярославской области в том, чтобы искать, найти, развивать и вместе работать с локальными поставщиками», - говорит Тамидзу Тосиюки - генеральный директор «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус».

«Ярославская область тоже готова делать это совместно с вами», - ответил Дмитрий Миронов.

А еще власти готовы организовать регулярные пассажирские перевозки до технопарка «Новоселки», где находится завод. Расписание и маршрут 61-го автобуса изменится 28 февраля.

А вот новое производство в Ярославле уже запущено. Раньше 5 000 тонн краски в год. Теперь - гораздо больше. Завод порошковых красок расширяет производство. Этот материал сейчас один из самых востребованных.

Порошок безопасен, экологичен и долговечен. Его легко хранить и транспортировать. А использовать можно и на металле, и на стекле. Завод входит в тройку крупнейших в России, успешно конкурирует с зарубежными компаниями и продолжает развиваться. Теперь здесь появилась 6-я производственная линия.

«Она оснащена самым современным оборудованием, произведенным в Европе, и это нам позволит полностью удовлетворять потребности наших потребителей на ближайший год. А дальше будет следующая линия, дальнейшее развитие завода», - говорит Сергей Котов - генеральный директор «НПП Ярославский завод порошковых красок».

Новая линия является первым шагом в развитии лакокрасочного кластера. Его создание - одно из предложений в программу «10 точек роста» от экспертной группы «Промышленность».

Такой формат позволит получать дополнительную господдержку. В числе планируемых, также агропромышленный, транспортный и IT-кластеры. Положение о кластерной политике разработают вместе с Правительством области. Глава региона поставил и другие задачи.

«Импортозамещение - очень важная задача. Многие производства промышленные в Ярославской области эти задачи решают. И производство продукции с высокой добавленной стоимости. Будем работать вместе, коллеги. Решаем одну задачу», - сказал Дмитрий Миронов - временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

«10 точек роста» промышленности определены, но экспертная группа продолжит работу. Задача - вместе с ВУЗами области решить кадровую проблему на предприятиях региона.

Автор - Мария Андрианова

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