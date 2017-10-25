Оптимизировать расходы на поездку в Углич поможет "Карта гостя"

"Карта гостя" - проект Туристского информационного центра "Углич" получил перезагрузку в 2017 году.

Проект "Карта гостя" разработан в рамках общей концепции информационного комфорта на территории Углича.

Карта включает в себя посещение музеев, мастерских, выставочных пространств, и скидки на экскурсионное обслуживание, бонусы и уникальные предложения от отелей, сувенирных магазинов, туристических компаний. При этом общая экономия средств для туриста может достигать 30%.

Юлия Воронова, заместитель главы Администрации УМР: "Проект "Карта гостя" - отличный маркетинговый инструмент для продвижения небольших музеев и мастерских. Эта технология облегчает планирование бюджета поездки для посетителей, обеспечивает максимум развлечений при неплохой экономии. Стоимость карты сравнима с обедом из двух блюд в ресторане. ТИЦ "Углич" однозначно продолжит работу по наращиванию скидочной массы "Карты гостя". Предлагаем гостям обратить внимание на этот проект в ноябрьские праздники".

В 2017 году в проект вошли 6 частных музеев Углича, как уже давно посещаемые гостям города Музей городского быта XIX века, Музей истории русской водки, так и недавно открытые Музей народной игрушки, Арсенал необычных велосипедов "СамокатЪ", а также гончарная мастерская, гостиница "Чайка", ремесленные мастерские "Дом с наличниками" и ювелирный салон "Golden apple". Приобретая "Карту гостя", турист также получает до 30% скидок на предложения Туристского информационного центра и туристической фирмы "Путник".

К "Карте гостя" предусмотрена карта - путеводитель по Угличу с краткой информацией о городе, достопримечательностях и музеях.

Приобрести "Карту гостя" можно только в Туристском информационном центре "Углич". Ее стоимость составляет 700 рублей. Воспользоваться картой можно в течении 7 дней с момента покупки, один раз в каждом объекте.

ТИЦ Углич