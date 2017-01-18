  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС

Сегодня

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Это радио реклама

ОРВИ и грипп не пройдут

Подробности
Просмотров: 71

ОРВИ и грипп не пройдут

Все больницы обеспечены необходимым количеством противовирусных препаратов

​За прошедшую неделю в Ярославской области зарегистрировано больше 10 тысяч новых случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Почти половина заболевших – дети.

Эпидпорог превышен на 40%. Карантинные мероприятия в регионе в связи с этим решено сохранить.

– В настоящее время для госпитализации инфекционных больных имеется 410 коек в 13 больницах, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко. – Кроме того, для приема детей с ОРВИ и гриппом были перепрофилированы 32 койки в детском отделении клинической больницы №10. А для госпитализации детей от 15 до 17 лет и взрослых подготовлены дополнительные места в терапевтическом отделении рыбинской городской больницы №4. Если ситуация ухудшится, есть возможность развернуть еще 1300 коек в 35 стационарах.

Как отмечают специалисты, рост заболевших вирусными инфекциями зафиксирован среди представителей всех возрастных групп. Так, заболеваемость маленьких детей (от нуля до 2 лет) превышает порог почти на 25%, от 3 до 6 лет – на 50%, от 7 до 14 лет – на 64%, от 15 лет и старше – на 30%.

Наибольший подъем заболеваемости пришелся на период с 9 по 13 января. Были госпитализированы больше 100 человек, большую часть составили дети. У одного пациента зафиксировано тяжелое течение заболевания. Зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа А (H3N2). Он был обусловлен крайне поздним обращением за медицинской помощью.

В настоящее время все больницы обеспечены необходимым количеством противовирусных препаратов. Созданы также запасы оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, подготовлено медицинское оборудование – аппараты для искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры. В областной клинической больнице введена в эксплуатацию техника для обеспечения пролонгированной поддержки функций сердца и легких.

Напомним, эпидемический подъем заболеваемости в регионе начался в конце прошлого года.

На источник:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

  • Дмитрий Нагиев

    Если твоя девушка любит павлинов, это не значит, что она себе в зад перья вставит.

  • Михаил Мамчич

    Ушел во власть, хотя мечтал стать человеком.

  • Михаил Мамчич

    Пока одни кричат, что не хватает денег, их хватают другие.

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63680

    Фира подала на развод.
    Муж в недоумении:
    - Фирочка, в чём дело? Чего тебе не хватает?
    - Боря, пойми, больше я так не могу. У нас квартиры в Москве, Нью-Йорке, Лондоне и Сиднее, я устала мотаться по миру и мыть полы. Ты вообще хоть раз ворошил деньги? Они же гниют снизу!

  • Свежий анекдот N 63679

    Вела опрос в садике у детей. На вопрос: "Где живёт человек?" Малыш 5 лет ответил: "В отпуске!" Он никогда ещё не был так прав.