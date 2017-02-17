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Открылся ресурсный центр для национально-культурных общественных объединений области

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В Ярославле открылся ресурсный центр для национально-культурных общественных объединений области

В Ярославле открылся ресурсный центр для национально-культурных общественных объединений области

​17 февраля в Ярославле открылся ресурсный центр для национально-культурных общественных объединений области. На тожественной церемонии ленту перерезали советник главы региона Александр Тимченко, заместитель исполняющего полномочия мэра города Вячеслав Гаврилов и председатель совета ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев.

После официальной части гостям праздника устроили экскурсию по центру. В нем находятся библиотека, этнографический музей, конференц-зал и несколько рабочих кабинетов.

– В Ярославской области придается большое значение вопросам гармонизации межнациональных отношений. Открытие ресурсного центра для Ассамблеи народов России мы ждали давно, и теперь благодаря общим усилиям общественников, городских и областных властей этот проект реализован, – сказал Александр Тимченко. – Ресурсный центр будет площадкой для деятельности национальных общественных объединений, их помощников в реализации социальных проектов.

Весной прошлого года мэрия Ярославля приняла решение передать областному отделению Ассамблеи народов России в безвозмездное пользование помещение по адресу: улица Чкалова, дом №23. В нем и был организован ресурсный центр. Здесь представители национальных общественных организаций смогут устраивать мероприятия, выставки, проводить совещания и конференции, репетировать, а также получать консультации.

Региональное отделение Ассамблеи народов России способствует укреплению взаимопонимания и гармонизации отношений между представителями разных народов, проживающих в Ярославском регионе. Также сотрудники организации совместно с полицией занимаются предотвращением преступлений на национальной почве.

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