Уважаемые угличане! Гости Углича и Угличского района!
Предлагаем вашему вниманию перечень мероприятий, посвященных Дню народного единства, организованных учреждениями культуры Угличского района
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1 ноября
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Филиал «Библиотека им. Н.Н. Старостина»
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«Вихрь великий» - выставка ко Дню народного единства
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Филиал «Библиотека семейного чтения»
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«Наша сила в единстве» - книжно-иллюстративная выставка
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ЦБ им. И.З. Сурикова
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«Великие сыны Отечества»- книжно-иллюстративная выставка
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3 ноября
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МАУ «Дворец культуры УМР»
18.00
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«Мы вместе!» праздничный вечер, посвященный Дню народного единства с участием диаспор проживающих на территории Угличского района.
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Центральная библиотека им. И.З. Сурикова
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«Гражданин Минин и князь Пожарский спасители Отечества»- электронная презентация в режиме «Нон-стоп».
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Филиал «Детская библиотека»
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«Сквозь даль столетий: Минин и Пожарский» - информ-презентация
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Центральная библиотека им. И.З. Сурикова
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«Великие сыны Отечества» - час истории
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4 ноября
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Угличский Кремль
Здание бывшей городской Думы
12.00
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Интерактивная игра «Дыхание веков древнего города» для школьников города
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Угличский Кремль
Палата Угличских удельных князей.
13.00
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Лекция-экскурсия «Смута. Беда и преодоление. Воцарение Романовых».
Цена билета 70 рублей.
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Угличский Кремль
Красная гостиная
17.00
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Литературно-музыкальный вечер «Смута в произведениях живописи из собрания Угличского музея»
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Социально- культурный центр Гловинского сельского поселения
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4 ноября
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Головинский ДК
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Показ фильма «Вместе мы такая сила!». Беседа-обсуждение
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Плоскинский ДК
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«День народного единства»- концертная программа
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Воздвиженский ДК
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«Широка страна моя родная»- праздничный концерт
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Социально- культурный центр Слободского сельского поселения
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4 ноября
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ДЦ «Зелёная роща»
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Игровая программа «Единая Россия»
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Дивногорский СДК
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Вечер-встреча «Греет сердце чай» к Дню народного единства
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Покровский СДК
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Акция ко Дню народного единства «Широка страна моя родная»
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Социально- культурный центр Ильинского сельского поселения
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с 1 по 5 ноября
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01.-05.11.2017
Библиотеки поселения
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Мероприятия в библиотеках под девизом «Стихами славлю край родной»
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с 2 по 4 ноября
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5 сельских округов
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Музыкально-поэтическая программа «Будет деревня русская вечно в душе моей»
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с 3 по 4 ноября
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Дома культуры сельского поселения
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Тематические дискотеки для молодежи под девизом «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»
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Социально- культурный центр Улейминского сельского поселения
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3 ноября
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Сосновский СК
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«День народного единства»- тематические посиделки
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4 ноября
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Нефедьевский СК
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«А знаешь, всё ещё будет»- развлекательная программа
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Улейминский ДК
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«Я, ты, он, она- вместе целая страна»- вечер отдыха.
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Улейминская СБ,
Маймерская СБ, Нефедьевская СБ
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«В единстве народа – будущее России» - книжная выставка
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Улейминская СБ,
Маймерская СБ, Нефедьевская СБ
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«Сыны Отечества, освободившие Россию»: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский», «Александр Невский», «Дмитрий Донской» и другие. Час памяти.
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Социально- культурный центр Отрадновского сельского поселения
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с 25 октября по 4 ноября
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Отрадновская СОШ
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Акция «Мы – вместе!»
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3 ноября
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Платуновский СК
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Викторина для детей «Россия – Родина святая»
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Бурмасовский СК
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Викторина для детей «Помнит Минина Россия!»
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4 ноября
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Воронцовский СДК
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Тематический вечер с развлекательной программой «Широка страна моя родная»
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Ниноровский СК
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День деревни Нинорово и вечер отдыха «Мы – едины!»
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Бурмасовский СК
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Концертная программа «Мы – один народ! У нас – одна страна!»
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9 ноября
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Бурмасовский д/с
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Осенняя игровая программа «Моя любимая Родина!»
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