Стоило только выйти из дома, как звонит супруг:

— ТЫ ЩА ГДЕ?

— Где я? Я у подруги… Я же тебе говорила, что пойду к ней…

— Да мне пофиг, где ты! Я спрашиваю, тыща из кармана брюк, где?!