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Перечень мероприятий, посвященных Дню народного единства, организованных учреждениями культуры Угличского района

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Управление культуры Администрации Угличского муниципального района

Уважаемые угличане! Гости Углича и Угличского района!

Предлагаем вашему вниманию перечень мероприятий, посвященных Дню народного единства, организованных учреждениями культуры Угличского района 

1 ноября

Филиал «Библиотека им. Н.Н. Старостина»

«Вихрь великий» -  выставка ко  Дню народного единства

Филиал «Библиотека семейного чтения»

«Наша сила в единстве» - книжно-иллюстративная выставка

ЦБ им. И.З. Сурикова

«Великие сыны Отечества»- книжно-иллюстративная выставка

3 ноября

МАУ «Дворец культуры УМР»

18.00

«Мы вместе!» праздничный вечер, посвященный Дню народного единства с участием диаспор проживающих на территории Угличского района.

Центральная библиотека им. И.З. Сурикова

«Гражданин Минин и князь Пожарский спасители Отечества»- электронная презентация в режиме «Нон-стоп».

Филиал «Детская библиотека»

«Сквозь даль столетий: Минин и Пожарский» - информ-презентация

 Центральная библиотека  им. И.З. Сурикова

«Великие сыны Отечества» - час истории

4 ноября

Угличский Кремль

Здание бывшей городской Думы

12.00

Интерактивная игра «Дыхание веков древнего города» для школьников города

Угличский Кремль 

Палата Угличских удельных князей.

13.00

Лекция-экскурсия «Смута. Беда и преодоление. Воцарение Романовых».

Цена билета 70 рублей.

Угличский Кремль 

Красная  гостиная

17.00 

Литературно-музыкальный вечер «Смута в произведениях живописи из собрания Угличского музея»

Социально- культурный центр Гловинского сельского поселения

4 ноября

Головинский ДК

 

Показ фильма «Вместе мы такая сила!». Беседа-обсуждение

Плоскинский ДК

 

«День народного единства»- концертная программа

Воздвиженский ДК

 

«Широка страна моя родная»- праздничный концерт

Социально- культурный центр Слободского сельского поселения

4 ноября

ДЦ «Зелёная роща»

Игровая программа «Единая Россия»

Дивногорский СДК

Вечер-встреча «Греет сердце чай» к Дню народного единства

Покровский СДК

Акция ко Дню народного единства «Широка страна моя родная»

Социально- культурный центр Ильинского сельского поселения

с 1 по 5 ноября

01.-05.11.2017

Библиотеки поселения

 

Мероприятия в библиотеках под девизом                                 «Стихами славлю край родной»

с 2 по 4 ноября

5 сельских округов

 

Музыкально-поэтическая программа «Будет деревня русская вечно в душе моей»

с 3 по 4 ноября

Дома культуры сельского поселения

 Тематические дискотеки для молодежи под девизом «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»

Социально- культурный центр Улейминского сельского поселения

3 ноября

Сосновский СК

«День народного единства»- тематические посиделки

4 ноября

Нефедьевский СК

«А знаешь, всё ещё будет»- развлекательная программа

Улейминский ДК

«Я, ты, он, она- вместе целая страна»- вечер отдыха.

Улейминская СБ,

Маймерская СБ, Нефедьевская СБ

«В единстве народа – будущее России» - книжная выставка

Улейминская СБ,

Маймерская СБ, Нефедьевская СБ

«Сыны Отечества, освободившие Россию»: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский», «Александр Невский», «Дмитрий Донской» и другие. Час памяти.

Социально- культурный центр Отрадновского сельского поселения

с 25 октября по 4 ноября

Отрадновская СОШ

Акция «Мы – вместе!»

3 ноября

Платуновский СК

Викторина для детей  «Россия – Родина святая»

Бурмасовский СК

Викторина для детей «Помнит Минина Россия!»

4 ноября

Воронцовский СДК

 

Тематический вечер с развлекательной программой «Широка страна моя родная»

Ниноровский СК

День деревни Нинорово и вечер отдыха «Мы – едины!»

Бурмасовский СК

Концертная программа «Мы – один народ! У нас – одна страна!»

9 ноября

Бурмасовский д/с

Осенняя игровая программа «Моя любимая Родина!»

 

Управление культуры
Администрации Угличского муниципального района

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