Перевозкой детей займётся единое АТП

Дмитрий Миронов поставил задачу по созданию единого регионального АТП, которое займется перевозкой детей

​20 декабря ключевой темой заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения стало снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних.

– Глава региона Дмитрий Миронов обозначил повышение дорожной безопасности как одно из приоритетных направлений. работы Он поставил задачу подготовить дополнительный комплекс мер, направленных на снижение ДТП с участием детей, уменьшение количества пострадавших и погибших в авариях, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко, обращаясь к членам комиссии. - Мы с вами как лица уполномоченные отвечаем за реализацию поручений, каждый из нас несет ответственность в полном объеме.

Сегодня в регионе работают 158 перевозчиков, и их деятельность крайне сложно контролировать. Поэтому сейчас рассматривается возможность создания единого автотранспортного предприятия, которое займется перевозками детей. Проработкой вопроса занимаются два областных департамента – транспорта и образования. Уже в январе они должны представить полученные результаты на заседании Правительства региона.

В текущем году парк школьных автобусов в Ярославской области был значительно обновлен. За счет средств регионального бюджета приобретено 16 машин, за счет федерального – 11. Срок эксплуатации автобусов, перевозящих школьников, не превышает 10 лет. Весь транспорт оборудован спутниковой системой ГЛОНАСС.

Члены комиссии оценили качество работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Департамент образования Ярославской области, профильные службы, госавтоинспекция реализуют комплексы мероприятий по предотвращению ДТП, формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге. Совершенствуются формы работы с родителями. Продолжается укрепление материальной базы образовательных организаций, предназначенной для проведения практических занятий по правилам дорожного движения.

Также на заседании было отмечено, что число дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев в регионе осталось практически на уровне прошлого года. Незначительно сократилось количество погибших в ДТП, при этом возросло число пострадавших.