28 января в 16-00 часов первый сольный концерт Юлии Стецюк "8 ЧУДО"
Специальные гости: Strike street dance, Капель, Школа ведущих Марии Голосовой.
Справки по телефону: 2-37-68
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Ушел во власть, хотя мечтал стать человеком.
Пока одни кричат, что не хватает денег, их хватают другие.
Если теща слушает зятя, то, видимо, это чужой зять.
Конфликт поколений-2017:
— Превед!
— Дратути.
ххх: Девочки, как вы сообщили мужу о своей беременности?
ууу: Сделала аиста из бумаги (оригами), тест вложила в клюв и приклеила на дверь туалета внутри. Муж спросил, что это за журавль и почему он курит?
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