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Первый сольный концерт Юлии Стецюк - «8-е чудо».

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Просмотров: 25

stecyuk 2017

28 января в 16-00 часов первый сольный концерт Юлии Стецюк "8 ЧУДО"

 Специальные гости: Strike street dance, Капель, Школа ведущих Марии Голосовой.

Справки по телефону: 2-37-68

Центр Досуга "Цветочный"

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