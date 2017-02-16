Первый русский - в ногу со временем

Обновление ютуб-канала Волковского театра вызвало большой ажиотаж зрителей.

Посмотреть интервью с любимыми актерами, из жизнь вне сцены и трейлеры всех спектаклей репертуара теперь можно на одной странице. Какие еще новости первого русского- узнаем в нашей постоянной рубрике Театр в событиях

Жесткий и откровенный, резкий и провокационный, спектакль, как разговор со зрителем. За последние годы это единственная постановка, которой стало тесно в камерном зале Волковского. Спустя 5 месяцев после премьеры режиссер Александр Созонов принял решение дать спектаклю новую жизнь, на основной сцене первого русского.

- И в этом абсолютно он не ошибся, потому что спектакль собирает полные залы. Это получается в 4 раза больше, чем камерная сцена, и ходят люди, и аплодируют, и встают, это радует,- говорит Сергей Карпов, актер театра им.Ф.Волкова.

В основе сюжета – вечная тема конфликта детей и отцов. Каждый из героев по-своему переживает собственную антитезу внешнему миру. Взрослые игры на сцене играют дети — ранимые, неприкаянные, остро жаждущие любви. Дети, которым уже перевалило за 30.

- Если в советское время смысл этой пьесы был в том, что они как раз двадцатилетние, то сейчас все ухудшилось, Это тридцатилетние, по идее, те, кто уже детей иметь, жену и какую-то стабильную жизнь, а вот рассуждают о том, что ноги промочил, ходил под дождем,- говорит Руслан Халюзов, актер театра им.Ф.Волкова.

Обновления и на Ютуб канале Волковского. Теперь здесь можно найти видеоматериалы, которые раньше были доступны только сотрудникам первого русского. Итоги года, интервью с артистами, презентационные ролики, а так же Волков-ТВ и "Волковский backstage" о жизни актеров внутри театра. (вне сцены?)

- Сегодня невозможно себе представить культурное учреждение, которое не ведет полноценную видео хронику своей жизни, и, конечно же, постоянно Ютуб-канал будет обновляться,- говорит Светлана Гофман, пресс-секретарь театра им.ф.Волкова.

А вот фотоархивы по каждому спектаклю хранятся уже почти сотню лет. Первая папка датируется 25м годом прошлого века. Сегодня это единственные исторические материалы о декорациях, костюмах и актерах Первого русского.

- Здесь отличные работы фотографа, который специализировался конкретно на портретах. Мы видим портреты графини, Антонио, Сюзанны, Фигаро, но для нас, конечно, еще любопытны фотографии сценографии спектакля,- говорит Ирина Козлова, хранитель фондов театра.

Эти фотографии сделаны тридцатых годах прошлого века. Спектакль – Женитьба Фигаро. Автор - театральный фотограф Алексей Кувыркин, именно он вел хронику всех спектаклей Волковского на протяжении нескольких десятков лет.