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Пилотный проект «Бережливая поликлиника» запустят в области

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Пилотный проект «Бережливая поликлиника» запустят в области

Проект «Бережливая поликлиника» позволит улучшить качество обслуживания пациентов

​В Ярославле началась реализация пилотного проекта Министерства здравоохранения РФ «Бережливая поликлиника».

Программа, направленная на модернизацию поликлинической службы, внедряется на базе двух медицинских учреждений города – детской поликлиники №5 и поликлиники №2.

Как рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев, в разработке проекта принимали участие представители компании «Росатом», Ярославского медицинского университета и областного отделения Фонда обязательного медицинского страхования.

– Программа под называнием «Бережливая поликлиника» предполагает модернизацию первичной медико-амбулаторной сети, – сказал Руслан Саитгареев. – Сначала в каждом учреждении были выявлены все проблемные моменты, затем мы вместе с коллегами работали над поиском путей их решения. В числе приоритетных задач, поставленных главой региона Дмитрием Мироновым, – улучшение качества и доступности поликлинической помощи. И если в настоящее время в ярославских поликлиниках на сдачу крови уходит примерно 40 – 50 минут, то после внедрения новой программы пациент будет тратить на это не больше 10 – 15 минут.

Проект реализуется с конца ноября прошлого года. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение качества, доступности и комфортности амбулаторной помощи. О том, что развитию первичного звена здравоохранения необходимо уделять приоритетное внимание, в своем послании Федеральному Собранию на 2017 год заявил Президент РФ Владимир Путин.

В детской поликлинике №5 работы идут полным ходом. Всего здесь обслуживаются около 19 тысяч человек. Наиболее серьезные изменения коснутся первого этажа. Сюда с третьего этажа будет перемещен кабинет вакцинопрофилактики. Планируется увеличить число дней приема. Вместо двух дней в неделю он будет работать пять. Разделяются потоки здоровых детей и пациентов, пришедших с температурой. Для этих категорий будут организованы отдельные входные группы, появятся две регистратуры. Формируется и специальный отсек для колясок.


– Все эти меры, на наш взгляд, будут способствовать достижению главной цели: уменьшению очередей, сокращению времени пребывания пациентов в лечебном учреждении и повышению комфортности, – сказала главврач детской поликлиники №5 Ольга Мамонтова. – Кроме того, новшества коснутся и организации работы регистратуры. Специалисты, занимающиеся пришедшими пациентами, не будут больше отвлекаться на телефонные звонки. Для этого мы создадим специальный кол-центр.

Не остались в стороне от разработки проекта как сами работники медицинских организаций, так и пациенты. В формировании предложений по созданию нового облика поликлиник активно участвует медперсонал. Идеи, связанные с улучшением доступности медпомощи, принимаются и от посетителей на сайтах организаций.

Родителей детей предстоящие изменения уже обрадовали.
– То, что я смогу приводить здорового ребенка, скажем, за справкой, не боясь, что он может заразиться, это здорово, – отметила мама двоих детей Людмила Пичугина. – На мой взгляд, это простые, но очень важные меры безопасности.
Позитивные изменения ожидаются еще в одной ярославской поликлинике – №2. Это второй участник пилотной программы. Здесь также составлен план-график предстоящих работ с их описанием и изложением предполагаемого эффекта. Завершение работ намечено на 1 апреля. После этого распространить опыт планируется во всех поликлиниках области.

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