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Плату за капремонт повышать не будут

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Плату за капремонт повышать не будут

Дмитрий Миронов выступил против повышения платы за капремонт

​На рассмотрение депутатов Ярославской областной Думы ранее был внесен законопроект, предусматривающий приведение региональных стандартов в соответствие с ранее установленным размером платы за капремонт и фактически повышающий эту плату с 6,37 до 7 рублей.

– В ходе анализа деятельности фонда мы выявили ряд фактов, свидетельствующих о его неэффективной работе. Тут и дебиторская задолженность, и неосвоенные средства, которые из года в год, из рук в руки переходили от одного директора фонда к другому. И приняли решение о том, что на данный момент преждевременно поднимать плату за капитальный ремонт, – прокомментировал свое решение отозвать законопроект врио губернатора Дмитрий Миронов.

По словам главы региона, для начала необходимо навести порядок в самом фонде капитального ремонта, а уже потом поднимать плату за его услуги с населения. Дмитрий Миронов также подчеркнул, что вопрос неосвоения средств требует особого внимания.

– Это вообще предмет отдельного разговора с отдельными чиновниками. Люди платят сотни миллионов рублей, чтобы отремонтировать свои дома. Годами ждут этого ремонта, а нерадивые менеджеры от ЖКХ преспокойно сидят на этих деньгах, как собаки на сене, – сказал Дмитрий Миронов.

Врио губернатора поручил новому руководству департамента ЖКК и фонда капитального ремонта повысить эффективность работы и в полном объеме выполнить программу следующего года.

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