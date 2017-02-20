17 февраля в городе Высоковск Московской области состоялся открытый турнир по борьбе самбо.
Соревнования проводились среди юношей 2002-2003 года рождения. За наш город выступали Рустамов Николай и Шляпников Егор.
В весовой категории до 50 килограмм Рустамов Николай. В весовой категории до 70 килограмм Шляпников Егор. Не смотря на большое количество участников соревнований, оба спортсмена побеждая в каждой встрече, уверенно вышли в финал. В финале нашим ребятам достались соперники из города Москвы.
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