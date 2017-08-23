Подготовку региона к учебному году обсудили на заседании Правительства Ярославской области

Все школы Ярославской области готовы принять детей 1 сентября

​Ход подготовки региона к новому учебному году сегодня обсудили на расширенном заседании Правительства Ярославской области, которое провел врио губернатора Дмитрий Миронов.

– Утверждена стратегия развития Ярославской области до 2025 года, в которой большое значение отводится школе и дошкольному воспитанию. На подготовку государственных и муниципальных учреждений к началу учебного года выделено более 550 миллионов рублей, – отметил Дмитрий Миронов.

Ярославская область в числе первых в России обеспечила 100-процентную приемку учреждений к 1 сентября. В школы пойдут 125 тысяч юных жителей региона, из них более 14 тысяч – первоклассники. Свои двери для них распахнут 389 учреждений, реализующих общеобразовательные программы. День знаний для учеников 1 – 8-х классов начнется с урока, посвященного 50-летию туристического маршрута Золотое кольцо России.

Благодаря губернаторской программе «Решаем вместе» в школах и детских садах Ярославской области выполнены работы по ремонту помещений и благоустройству территорий.

1 сентября начнет работу новая школа в селе Туношна Ярославского района, рассчитанная на 499 мест. Ее строительство шло с привлечением федеральных средств. Другой новый объект – детский технопарк «Кванториум» в Рыбинске – откроется 20 октября. Здесь дети будут обучаться по современным программам дополнительного образования электронике, робототехнике, энергетическим, авиационным, информационным и нанотехнологиям.

Директор регионального департамента образования Ирина Лобода сообщила, что большое внимание уделено вопросу кадрового обеспечения отрасли. Сегодня в системе образования заняты более 20 тысяч педагогов.

– Дефицит кадров составляет порядка 300 человек. Это прежде всего преподаватели иностранного языка, математики и физической культуры, – сообщила Ирина Лобода. – Данный вопрос к началу учебного года будет закрыт за счет внутреннего и внешнего совместительства, а также привлечения студентов, обучающихся в магистратуре педагогического университета.

В 2017 году за счет средств областного бюджета (7 миллионов рублей) приобретены 4 школьных автобуса, которые по результатам конкурсного отбора переданы в школы Даниловского, Тутаевского и Ярославского муниципальных районов. Дополнительно в Минобрнауки России направлена заявка на поставку школьных автобусов за счет средств резервного фонда Правительства РФ.