Представители органов власти, общественности и бизнеса подписали хартию ответственных участников автомотосообщества

​20 декабря началось подписание хартии ответственных участников автомотосообщества Ярославской области. Документ направлен на улучшение обстановки на дорогах региона через повышение внутренней ответственности водителей за свое поведение.

Основные тезисы хартии: неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, корректное, ответственное вождение без излишнего риска и агрессии, недопустимость управления транспортным средством после употребления алкоголя.

Первыми подписи под документом поставили директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Александр Кошлаков, директор филиала «Балтика-Ярославль» Владислав Гусев, председатель регионального отделения Федерации автовладельцев России Илья Арифулин и председатель областного отделения «Опоры России» Сергей Выржиковский.

– Подписание хартии является важным моментом в совместной работе региональных властей, предпринимателей, общественников. Документ позволит не только закрепить обязанности сторон, но и, я надеюсь, даст старт большой работе по популяризации безопасного вождения, – отметил Александр Кошлаков. – Уверен, вместе мы сможем добиться хороших результатов.

Также ярославцы могут принять участие в акции «Празднуешь? Не садись за руль!». С сегодняшнего дня организована раздача ленточек, наклеек на автомобили и информационных листовок, пропагандирующих трезвое вождение, которая продлится до 15 января.

Подписание хартии и акция проводятся Правительством региона и ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в рамках общероссийского проекта «Трезвость за рулем».