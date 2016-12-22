Представители органов власти, общественности и бизнеса подписали хартию ответственных участников автомотосообщества
20 декабря началось подписание хартии ответственных участников автомотосообщества Ярославской области. Документ направлен на улучшение обстановки на дорогах региона через повышение внутренней ответственности водителей за свое поведение.
Основные тезисы хартии: неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, корректное, ответственное вождение без излишнего риска и агрессии, недопустимость управления транспортным средством после употребления алкоголя.
Первыми подписи под документом поставили директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Александр Кошлаков, директор филиала «Балтика-Ярославль» Владислав Гусев, председатель регионального отделения Федерации автовладельцев России Илья Арифулин и председатель областного отделения «Опоры России» Сергей Выржиковский.
– Подписание хартии является важным моментом в совместной работе региональных властей, предпринимателей, общественников. Документ позволит не только закрепить обязанности сторон, но и, я надеюсь, даст старт большой работе по популяризации безопасного вождения, – отметил Александр Кошлаков. – Уверен, вместе мы сможем добиться хороших результатов.
Присоединиться к хартии может любой желающий, поддерживающий ее направленность. Текст документа будет опубликован на портале органов государственной власти Ярославской области.
Также ярославцы могут принять участие в акции «Празднуешь? Не садись за руль!». С сегодняшнего дня организована раздача ленточек, наклеек на автомобили и информационных листовок, пропагандирующих трезвое вождение, которая продлится до 15 января.
Подписание хартии и акция проводятся Правительством региона и ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в рамках общероссийского проекта «Трезвость за рулем».
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