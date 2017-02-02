Подведены итоги журналистского конкурса «ПозициЯ-2016»

2 февраля в Ярославле подвели итоги регионального творческого журналистского конкурса «ПозициЯ-2016»

Его победителей и участников поздравил врио губернатора Дмитрий Миронов.

– Я благодарю вас за объективность взгляда, за внимание к деталям, за активную гражданскую позицию. Но самое главное – за вашу социальную ответственность, – сказал Дмитрий Миронов.

Глава региона отметил, что журналисты вносят большой вклад в развитие Ярославской области, пожелал высоких рейтингов и доверия аудитории.

Конкурс «ПозициЯ» проводится уже в четвертый раз. В 2016 году в конкурсе приняли участие 29 средств массовой информации. Было подано 153 заявки, из них 95 – статьи и 98 – теле- и радиосюжеты, фотоработы.



Лидеров определяли в 12 номинациях: «Лучший автор телепрограммы», «Лучший тележурналист», «Лучший телеоператор», «Лучшая аналитическая статья» и другие. Особое внимание было уделено юбилею региона, ему посвящены две номинации – «Лучшая серия теле- или радиопередач о 80-летии области» и «Лучшая серия публикаций о 80-летии области».



Победителям вручены дипломы и памятные подарки.



Всего за 4 года на конкурс было подано более 500 заявок и представлено около 1000 материалов от печатных и электронных СМИ.