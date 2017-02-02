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Подведены итоги журналистского конкурса «ПозициЯ-2016»

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Подведены итоги журналистского конкурса «ПозициЯ-2016»

2 февраля в Ярославле подвели итоги регионального творческого журналистского конкурса «ПозициЯ-2016»

Его победителей и участников поздравил врио губернатора Дмитрий Миронов.

– Я благодарю вас за объективность взгляда, за внимание к деталям, за активную гражданскую позицию. Но самое главное – за вашу социальную ответственность, – сказал Дмитрий Миронов.

Глава региона отметил, что журналисты вносят большой вклад в развитие Ярославской области, пожелал высоких рейтингов и доверия аудитории.

Конкурс «ПозициЯ» проводится уже в четвертый раз. В 2016 году в конкурсе приняли участие 29 средств массовой информации. Было подано 153 заявки, из них 95 – статьи и 98 – теле- и радиосюжеты, фотоработы.

Лидеров определяли в 12 номинациях: «Лучший автор телепрограммы», «Лучший тележурналист», «Лучший телеоператор», «Лучшая аналитическая статья» и другие. Особое внимание было уделено юбилею региона, ему посвящены две номинации – «Лучшая серия теле- или радиопередач о 80-летии области» и «Лучшая серия публикаций о 80-летии области».

Победителям вручены дипломы и памятные подарки.

Всего за 4 года на конкурс было подано более 500 заявок и представлено около 1000 материалов от печатных и электронных СМИ.

Справка

Организатор конкурса – управление массовых коммуникаций Правительства Ярославской области. Цель конкурса – популяризация идей развития гражданского общества, общечеловеческих, семейных, гуманистических ценностей, вовлечение граждан в управление делами местного сообщества.

Конкурс призван содействовать формированию активной гражданской позиции журналистов и гражданской инициативы жителей региона, поддержке творческой деятельности журналистов региональных и районных телекомпаний, печатных и интернет-изданий, повышению их профессионального мастерства.

В соответствии с условиями конкурса к рассмотрению принимались работы, опубликованные в печатных СМИ, вышедшие в эфир на телевидении и радио или размещенные в интернет-изданиях в период с января по ноябрь 2016 года.

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