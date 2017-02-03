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Подведены итоги областного конкурса краеведческих работ «Отечество»

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Подведены итоги областного конкурса краеведческих работ «Отечество»

От Угличского района в региональном этапе ХXIV областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» участвовали двенадцать учащихся из восьми образовательных учреждений, три из них стали призёрами и победителями

Первое место в номинациях «Старинная семейная фотография» и «Летопись родного края» заняла Сатюкова Екатерина (9 класс МОУ СОШ №5 им.63-го Угличского пехотного полка), участница Краеведческого клуба «Алатырь» Дома детского творчества, научный руководитель – методист МОУ ДОД ДДТ Швец О.И.

Грибкова Любовь, обучающаяся 10 класса МОУ Ильинской сош, стала второй в номинации «Этнография» (научные руководители – Соколова Е.В, учитель физики и математики МОУ Ильинской СОШ, Соколова О.А, начальник Ильинской ОПС).
Восьмиклассница Блохина Анастасия из МОУ Юрьевской сош заняла третье место в номинации «Природное наследие» (научный руководитель – Веденеева Л.Н, учитель начальных классов МОУ Юрьевской сош).

Королькова Т.В.,
ведущий специалист управления образования

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