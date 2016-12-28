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26 декабря 2016 года на ул. Ярославская у д. 55, неустановленный водитель управляя неустановленной автомашиной, не предоставил преимущество в движении, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Очевидцев данного происшествия отдел ГИБДД просит позвонить по тел.: 2-25-22 или 2-39-00.


Уважаемые водители!
В связи с ухудшением погодных условий, связанных с приходом зимы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения! Будьте бдительны и предельно внимательны, проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения. Во избежание ДТП выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями, соблюдайте безопасную дистанцию, не нарушайте правила маневрирования! Предоставляйте преимущество в движении ПЕШЕХОДАМ!!!
Уважаемые пешеходы!
С приходом зимы водителям сложнее управлять транспортным средством. Не перебегайте дорогу впереди движущегося транспорта, автомобиль не может остановиться мгновенно. Переходите проезжую часть только в установленном месте по пешеходному переходу и только убедившись в своей безопасности. Будьте внимательны и осторожны!

Отдел ГИБДД ОМВД России по Угличскому району

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