Центр «Данко» предлагает угличанам элегантного возраста разнообразить и провести насыщенно и ярко свой досуг.
Вы сможете войти в прекрасный мир песни и раскрыть вокальный талант в музыкальном коллективе «Лейся, песня». Песня способна не только поднимать настроение, но и как своеобразный камертон настроит организм на активизацию жизненных сил, противостояние стрессам, улучшение обмена веществ и даже нормализацию артериального давления.
Занимаясь в танцевальном кружке с профессиональным наставником, Вы распрощаетесь с лишним весом, неуверенной походкой, некрасивой осанкой. Танцы подарят Вам жизнерадостность и здоровье, Вы зарядитесь энергией, обретете внутреннюю свободу и привлекательность, найдете новых друзей.
Если у Вас возникло желание рисовать, то лучше всего это сделать в кругу таких же увлеченных живописью людей - в кружке изобразительного искусства. Руководитель кружка «Изостудия» расскажет о тонкостях работы с акварелью, научит, как правильно наносить мазки при рисовании гуашью и какой карандаш выбрать при графическом рисунке. Занятия рисованием помогут находить что-то новое в самом привычном, наполнят Вас радостью и ощущением яркости каждого прожитого момента.
Что может быть лучше подарка, выполненного собственноручно, он хранит тепло Вашей души и несет позитивную энергетику. Всех желающих делать оригинальные и стильные подарки, сувениры и предметы интерьера: великолепные «Топиарии», «Парящие кружки», броши и заколки в технике «канзаши», оформление изделий в технике «декупаж», вышивка лентами и многое другое научат в новом кружке «Креативное рукоделие». И эти изделия будут для Ваших друзей и близких самыми желанными!
Приглашаем всех желающих присоединиться к числу наших замечательных, творческих посетителей и записаться в интересный для Вас кружок
Звоните: 5-65-52, 8-980-706-21-50
Приходите: г. Углич, ул. Победы, д.14-а (напротив Детской поликлиники).
Приезжайте: маршрутное такси №№ 8, 82, 9, 10 остановка «Южная вахта», автобус №№4, 5 остановка «Дом престарелых»,
остальные автобусы - остановка «Ивушка».
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