Пой, танцуй, твори и не болей. Центр «Данко» предлагает

Центр «Данко» предлагает угличанам элегантного возраста разнообразить и провести насыщенно и ярко свой досуг.

Вы сможете войти в прекрасный мир песни и раскрыть вокальный талант в музыкальном коллективе «Лейся, песня». Песня способна не только поднимать настроение, но и как своеобразный камертон настроит организм на активизацию жизненных сил, противостояние стрессам, улучшение обмена веществ и даже нормализацию артериального давления.

Занимаясь в танцевальном кружке с профессиональным наставником, Вы распрощаетесь с лишним весом, неуверенной походкой, некрасивой осанкой. Танцы подарят Вам жизнерадостность и здоровье, Вы зарядитесь энергией, обретете внутреннюю свободу и привлекательность, найдете новых друзей.

Если у Вас возникло желание рисовать, то лучше всего это сделать в кругу таких же увлеченных живописью людей - в кружке изобразительного искусства. Руководитель кружка «Изостудия» расскажет о тонкостях работы с акварелью, научит, как правильно наносить мазки при рисовании гуашью и какой карандаш выбрать при графическом рисунке. Занятия рисованием помогут находить что-то новое в самом привычном, наполнят Вас радостью и ощущением яркости каждого прожитого момента.

Что может быть лучше подарка, выполненного собственноручно, он хранит тепло Вашей души и несет позитивную энергетику. Всех желающих делать оригинальные и стильные подарки, сувениры и предметы интерьера: великолепные «Топиарии», «Парящие кружки», броши и заколки в технике «канзаши», оформление изделий в технике «декупаж», вышивка лентами и многое другое научат в новом кружке «Креативное рукоделие». И эти изделия будут для Ваших друзей и близких самыми желанными!

Приглашаем всех желающих присоединиться к числу наших замечательных, творческих посетителей и записаться в интересный для Вас кружок