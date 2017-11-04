Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Беглов поздравил ярославцев с Днем народного единства

Поздравление Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Александра Беглова с Днем народного единства

Поздравляю вас с Днем народного единства – с праздником, который знаменует любовь к Отечеству, патриотизм и преданность родной земле.

Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Каждый народ имеет самобытную культуру и традиции, сохраняет их на протяжении более чем 1000-летней истории государства. Именно такое многообразие делает Россию уникальной, позволяет ей достигать мирового триумфа и признания в науке, искусстве, литературе, проявлять сплоченность в момент угрозы для защиты национальных интересов. Такое поистине народное единство – это неоспоримая ценность и основа существования и развития нашей страны.

И сегодня, продолжая объединяться на основе общих духовно-нравственных ценностей, мы будем и впредь достойно отвечать на вызовы времени, сохраняя целостность и независимость Отечества.

Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов