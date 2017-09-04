После двухлетнего простоя открылся Ярославский ликёро-водочный завод

Глава региона Дмитрий Миронов принял участие в открытии, после двухлетнего простоя, Ярославского ликёро-водочного завода

​4 сентября врио губернатора Дмитрий Миронов принял участие в открытии линии по розливу воды на Ярославском ликеро-водочном заводе.

– Возрождение предприятия – крайне важное для региона событие. Спустя два года простоя завод вновь начинает работу, – сказал Дмитрий Миронов. – Нам удалось успешно провести комплекс мер, который позволил сохранить и производство, и рабочие места. А это очень важно. На сегодняшний день у возрожденного предприятия есть надежные партнеры, заинтересованные в дальнейшем развитии.

Дмитрий Миронов отметил, что ликеро-водочный завод – производство с богатой историей. Его продукция была хорошо известна и не раз отмечалась на различных престижных выставках.

Возобновление деятельности Ярославского ликёро-водочного завода, а также других проблемных предприятий, попавших в сложное финансовое положение, – одна из стратегических задач областного Правительства.

Результаты антикризисной работы уже есть. В августе запущен Менделеевский нефтеперерабатывающий завод, на режим полной рабочей недели перешел рыбинский «Раскат».

Кроме того, за прошедший год вступили в строй современные производства на «Автодизеле», «Сатурне», на заводе «Славнефть-ЯНОС», запущена Хуадянь-Тенинская ТЭЦ.

– Пуск линии по розливу воды – это только первый шаг на пути возрождения предприятия, и уже скоро Ярославский ликёро-водочный завод возобновит производство всей линейки продукции, – заключил Дмитрий Миронов.

Гости, среди которых был также председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, его заместитель Валерий Холодов, осмотрели предприятие. Затем глава региона нажал кнопку пуска линии.

Как рассказал генеральный директор завода Олег Звягинцев, ее производительность – 600 бутылок воды в час при розливе в емкости 0,5 и 1,5 литра и 300 бутылок в час при розливе в 5-литровую тару. Водозаборная скважина глубиной 43 метра пробурена в 2003 году. Очистка воды проводится на водоподготовительной установке ВПУ-5.