Поздравление от управления образованием

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

По традиции в эти дни мы прощаемся с уходящим годом, вспоминаем минувшие заботы, грустим о потерях и радуемся сбывшимся надеждам, реализованным планам. Мы расстаемся с пережитыми за год волнениями и светлыми чувствами, из которых складывается наша жизнь.



Ожидания искренних поздравлений, праздничных впечатлений и будущих положительных эмоций наполняют нас при мысли о наступающем новом годе. Всей душой мы верим в то, что он принесет с собой благополучие, стабильность и процветание.

Надеюсь, все эти ожидания сбудутся и наступающее Рождество станет светлым и радостным, а Новый год – ярким и запоминающимся.

С наступающими праздниками! Тепла, уюта и покоя вашему дому, света и исполнения желаний! Здоровья и счастья в наступающем 2017 году!

С уважением,

начальник управления образования

Угличского района А. Н. Гудков

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