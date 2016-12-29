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Поздравление от управления образованием

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Поздравление от управления образованием

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

По традиции в эти дни мы прощаемся с уходящим годом, вспоминаем минувшие заботы, грустим о потерях и радуемся сбывшимся надеждам, реализованным планам. Мы расстаемся с пережитыми за год волнениями и светлыми чувствами, из которых складывается наша жизнь.

Ожидания искренних поздравлений, праздничных впечатлений и будущих положительных эмоций наполняют нас при мысли о наступающем новом годе. Всей душой мы верим в то, что он принесет с собой благополучие, стабильность и процветание.

 

Надеюсь, все эти ожидания сбудутся и наступающее Рождество станет светлым и радостным, а Новый год – ярким и запоминающимся.

С наступающими праздниками! Тепла, уюта и покоя вашему дому, света и исполнения желаний! Здоровья и счастья в наступающем 2017 году!

С уважением,
начальник управления образования
Угличского района А. Н. Гудков

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