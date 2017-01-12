ПОЗДРАВЛЯЕМ «Образцовый самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «МАТАНЕЧКА»
С победами на международном конкурсе-фестивале «АПЕЛЬСИН», 9.01-11.01 2017 г. (г. Ярославль)
(Руководитель: О.В. Аданес-Вега, балетмейстер - Н.В. Рулёва, концертмейстер – В.А. Березкин ).
Диплом Лауреата 1 степени в номинации: вокальные ансамбли 6-9 лет;
Диплом Лауреата 1 степени в номинации: вокальные ансамбли смеш.группа;
Диплом Лауреата 2-ой степени в номинации: вокальные ансамбли 9-12 лет
Специальный Диплом + 2 бесплатные путёвки на конкурс «Невские Созвездия» г.Санкт-Петербург, апрель 2017 года
Желаем вам вдохновения и дальнейших творческих успехов!
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