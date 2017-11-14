Правила установки и штрафы знака «Шипы» на автомобили с шипованной резиной

Чтобы обеспечить себе безопасность, необходимо поменять летние шины на зимние

Только вот, если они шипованные, теперь об этом обязательно нужно сообщать с помощью наклейки с буквой «Ш» - «Шипы».

Стоит такой знак «Шипы» 20 рублей. Но если его нет - заплатите 500. Страсти по этому поводу не утихают. В следующем сюжете расскажем, когда же все-таки нужен знак? Как он должен выглядеть, и как отреагировали ярославцы на рейды ГИБДД?

Этот знак «Шипы» практически настоящий хенд-мейд. Пока в автомагазинах города царил ажиотаж, ярославцы искали заветные наклейки - Темур Абдулаев распечатал свою на цветном принтере и запаковал в файл. Рейды ГИБДД показали - так тоже можно.

«Способ изготовления знака и требования к применяемым при этом материалам не регламентированы. «Шипы» - знак в виде равностороннего треугольника белого цвета, вершиной вверх, каймой красного цвет. Сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы 1/10 стороны. Располагается сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины», - сообщила Ирина Камкина - инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Правила не строгие, а потому автолюбители проявляют фантазию. Указано, что сторона треугольника должна быть не меньше 200 мм? - значит можно сделать больше. В законе написано - разместить знак сзади, но конкретное место не указано? Еще один повод для улыбки. Кто-то поражает количеством, а кто-то формой. Некоторые романтики клеят девушек. А особо суровые ребята надеются, что прокатит и надпись пальцем по грязному автомобилю. Вот так «Шипы» стали шуткой. Хотя наклейка должна напомнить двигающемуся сзади авто, что дистанцию нужно соблюдать. Однако специалисты утверждают - все зависит от состояния дороги. Во время гололеда или на укатанном снегу тормозной путь на шипованной резине сокращается, но погода так переменчива.

«По мокрому асфальту шипы будут мешать, это как когти у животных, которые по паркету, по линолеуму, по плитке не цепляются и в этом случае поведение машины непредсказуемо», - отметил Николай Панов - директор автошколы.

Ярославцы, по всей видимости, отнеслись к закону серьезно. Красно-белых треугольников на машинах с каждым днем все больше.

«Сейчас практически все клеят, в прошлый год такого не было, ну и не штрафовали. Спорить с законом бессмысленно, наверно, его только исполнять приходится. А так - дистанцию надо соблюдать», - сказал Темур Абдуллаев - региональный представитель Федерации автовладельцев России.

Тем более, говорят специалисты, есть альтернатива - так называемая «липучка». Такие зимние шины обладают теми же свойствами, что и шипованная резина. Но никаких знаков, при ее использовании, клеить не нужно.