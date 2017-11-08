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Правоохранительными органами Ярославской области продолжается розыск Кузнецовой Ирины Вадимовны

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Правоохранительными органами Ярославской области продолжается розыск Кузнецовой Ирины Вадимовны

Правоохранительными органами Ярославской области продолжается розыск Кузнецовой Ирины Вадимовны 04.06.1988 года рождения, которая 13 октября 2017 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась

Вместе с ней находится ее сын, Кузнецов Дмитрий Витальевич, 2014 года рождения.

Kuznecova IV Kuznecova IV rebenok

Приметы Ирины Кузнецовой: на вид 30-40, рост около 150-155 см, полного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, на правой щеке родинка.

Одета: куртка болоньевая темно-коричневого цвета на молнии с капюшоном, джинсы голубого цвета, кроссовки черные с зелеными вставками.

Приметы мальчика: на вид 3 года, рост около 100 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые.
Одет: куртка болоньевая зеленого цвета на молнии с капюшоном, штаны темного цвета, сапоги зеленого цвета.

Всех, кто располагает информацией, которая может помочь в их розыске, просим сообщить по телефонам следственного отдела по Дзержинскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области 8(4852) 72-22-65, или в дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефону 8(4852) 55-02-02.

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