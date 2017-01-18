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Представители туротрасли Углича обсудили итоги 2016 года

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Представители туротрасли Углича обсудили итоги 2016 года

В Арт-галерее "Арка" прошло заседание представителей туристической сферы Углича

В ходе собрания подвели итоги 2016 года.

Участники заседания отметили увеличение туристического потока в сравнении с 2015 годом. Многие связывают это с запретом полетов в Турцию и Египет.

На заседании также обсуждалась загруженность средств размещения и количество туристов, посетивших Углич в период новогодних праздников. Общее число туристов составило 4716 человек.

Представители турсферы озвучили планы и уровень загрузки на грядущие Масленичные выходные. В рамках Масленицы в Ярославской области планируется создание Карты гостя.

Туристский информационный центр напомнил, что в связи с всемирным Днем экскурсовода, который отмечают 21 февраля, будет организовано дополнительное обучение гидов по истории города ХХ века и новым маршрутам.

ТИЦ Углич

 

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