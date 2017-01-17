Премия Главы Угличского муниципального района в области культуры и искусства за 2015-2016 годы

Управление культуры Администрации Угличского муниципального района напоминает о приеме заявок на выдвижение кандидатов на присуждение Премии Главы Угличского муниципального района в области культуры и искусства за 2015-2016 годы.

Представление произведений и работ на соискание премии Главы района производится учреждениями культуры и образования района, творческими союзами и отдельными лицами один раз в два года по следующим номинациям:

За заслуги в развитии музыкального искусства. За заслуги в развитии изобразительного и декоративно-прикладного искусства. За заслуги в развитии библиотечного дела. За заслуги в развитии музейного дела и краеведения. За заслуги в развитии литературы и сценарного творчества. За заслуги в развитии реставрационного дела. За заслуги в развитии эстетического воспитания. За заслуги в развитии любительского творчества.

При выдвижении кандидатур необходимо учитывать, что повторно премии не присуждаются.

На соискание премии могут быть выдвинуты произведения, а не авторы:

публично исполненные произведения музыкального искусства, а также концертные программы, после широкого просмотра на концертах и освещения в печати;

литературные произведения, статьи, циклы статей, опубликованные в средствах массовой информации;

зрелищные постановки и мероприятия, публично показанные и освещенные в средствах массовой информации;

произведения изобразительного искусства, представленные на выставках, вернисажах и экспозициях;

научно-исследовательские работы, отражающие традиционную культуру (фольклор, декоративно-прикладное искусство, одежда, предметы домашнего быта, праздники, народная этика и эстетика) и опубликованные в периодической печати, сборниках тематической направленности или самостоятельное издание;

методические работы в области развития и сохранения отрасли культуры;

предметы народных художественных промыслов и ремесел, представленные на выставках и экспозициях;

результаты общественной деятельности, направленной на сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района.

В комиссию направляются следующие документы:

представление с указанием полного названия произведения, фамилии, имени, отчества (по паспорту), псевдонима автора, даты и места публикации (показа, исполнения) произведения, мотивирующей выдвижение его на соискание премии,

коллегиальное решение организации о выдвижении данного произведения на соискание премии,

краткая аннотация произведения,

материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения (фото-, видеоматериалы, статьи, отзывы и др.).

Представленные и прилагаемые к произведению документы заверяются выдвигающей стороной и направляющей в комиссию.

Комиссия принимает документы по адресу: г. Углич, Красноармейский бульвар, дом 3, каб.215 до 1 марта 2017года.

Контактный телефон: 8(48532) 2-07-57, Краснова Ольга Валерьевна, заместитель начальника Управления культуры.