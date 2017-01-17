Управление культуры Администрации Угличского муниципального района напоминает о приеме заявок на выдвижение кандидатов на присуждение Премии Главы Угличского муниципального района в области культуры и искусства за 2015-2016 годы.
Представление произведений и работ на соискание премии Главы района производится учреждениями культуры и образования района, творческими союзами и отдельными лицами один раз в два года по следующим номинациям:
- За заслуги в развитии музыкального искусства.
- За заслуги в развитии изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
- За заслуги в развитии библиотечного дела.
- За заслуги в развитии музейного дела и краеведения.
- За заслуги в развитии литературы и сценарного творчества.
- За заслуги в развитии реставрационного дела.
- За заслуги в развитии эстетического воспитания.
- За заслуги в развитии любительского творчества.
При выдвижении кандидатур необходимо учитывать, что повторно премии не присуждаются.
На соискание премии могут быть выдвинуты произведения, а не авторы:
- публично исполненные произведения музыкального искусства, а также концертные программы, после широкого просмотра на концертах и освещения в печати;
- литературные произведения, статьи, циклы статей, опубликованные в средствах массовой информации;
- зрелищные постановки и мероприятия, публично показанные и освещенные в средствах массовой информации;
- произведения изобразительного искусства, представленные на выставках, вернисажах и экспозициях;
- научно-исследовательские работы, отражающие традиционную культуру (фольклор, декоративно-прикладное искусство, одежда, предметы домашнего быта, праздники, народная этика и эстетика) и опубликованные в периодической печати, сборниках тематической направленности или самостоятельное издание;
- методические работы в области развития и сохранения отрасли культуры;
- предметы народных художественных промыслов и ремесел, представленные на выставках и экспозициях;
- результаты общественной деятельности, направленной на сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района.
В комиссию направляются следующие документы:
- представление с указанием полного названия произведения, фамилии, имени, отчества (по паспорту), псевдонима автора, даты и места публикации (показа, исполнения) произведения, мотивирующей выдвижение его на соискание премии,
- коллегиальное решение организации о выдвижении данного произведения на соискание премии,
- краткая аннотация произведения,
- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения (фото-, видеоматериалы, статьи, отзывы и др.).
Представленные и прилагаемые к произведению документы заверяются выдвигающей стороной и направляющей в комиссию.
Комиссия принимает документы по адресу: г. Углич, Красноармейский бульвар, дом 3, каб.215 до 1 марта 2017года.
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