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Премия Главы Угличского муниципального района в области культуры и искусства за 2015-2016 годы

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Премия Главы Угличского муниципального района в области культуры и искусства за 2015-2016 годы

Управление культуры Администрации Угличского муниципального района напоминает о приеме заявок на выдвижение кандидатов на присуждение Премии Главы Угличского муниципального района в области культуры и искусства за 2015-2016 годы.

Представление произведений и работ на соискание премии Главы района производится учреждениями культуры и образования района, творческими союзами и отдельными лицами один раз в два года по следующим номинациям:

  1. За заслуги в развитии музыкального искусства.
  2. За заслуги в развитии изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
  3. За заслуги в развитии библиотечного дела.
  4. За заслуги в развитии музейного дела и краеведения.
  5. За заслуги в развитии литературы и сценарного творчества.
  6. За заслуги в развитии реставрационного дела.
  7. За заслуги в развитии эстетического воспитания.
  8. За заслуги в развитии любительского творчества.

При выдвижении кандидатур необходимо учитывать, что повторно премии не присуждаются.

На соискание премии могут быть выдвинуты произведения, а не авторы:

  • публично исполненные произведения музыкального искусства, а также концертные программы, после широкого просмотра на концертах и освещения в печати;
  • литературные произведения, статьи, циклы статей, опубликованные в средствах массовой информации;
  • зрелищные постановки и мероприятия, публично показанные и освещенные в средствах массовой информации;
  • произведения изобразительного искусства, представленные на выставках, вернисажах и экспозициях;
  • научно-исследовательские работы, отражающие традиционную культуру (фольклор, декоративно-прикладное искусство, одежда, предметы домашнего быта, праздники, народная этика и эстетика) и опубликованные в периодической печати, сборниках тематической направленности или самостоятельное издание;
  • методические работы в области развития и сохранения отрасли культуры;
  • предметы народных художественных промыслов и ремесел, представленные на выставках и экспозициях;
  • результаты общественной деятельности, направленной на сохранение и развитие культуры Угличского муниципального района.

В комиссию направляются следующие документы:

  • представление с указанием полного названия произведения, фамилии, имени, отчества (по паспорту), псевдонима автора, даты и места публикации (показа, исполнения) произведения, мотивирующей выдвижение его на соискание премии,
  • коллегиальное решение организации о выдвижении данного произведения на соискание премии,
  • краткая аннотация произведения,
  • материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения (фото-, видеоматериалы, статьи, отзывы и др.).

Представленные и прилагаемые к произведению документы заверяются выдвигающей стороной и направляющей в комиссию.

Комиссия принимает документы по адресу: г. Углич, Красноармейский бульвар, дом 3, каб.215 до 1 марта 2017года.

Контактный телефон: 8(48532) 2-07-57, Краснова Ольга Валерьевна, заместитель начальника Управления культуры.

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