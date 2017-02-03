Прокурор Ярославской области Юрий Верховцев оставил свой пост.
Указ об освобождении от занимаемой должности подписал Президент России Владимир Путин.
Юрий Верховцев выходит на пенсию. В органах прокуратуры он работал более 40 лет. Надзорное ведомство в Ярославской области возглавил в октябре 2012-ого. До этого работал в Смоленской области. И еще одно кадровое решение, касающееся ярославца.
Сегодня Владимир Путин назначил Павла Барышева заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны. Павел Барышев долгое время возглавлял в нашем регионе управление МЧС. А в последнее время был руководителем академии гражданской защиты.
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