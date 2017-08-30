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Приглашаем угличан и гостей города на презентацию выставки «Кашин глазами угличан»

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Приглашаем угличан и гостей города на презентацию выставки «Кашин глазами угличан»

Приглашаем угличан и гостей города 8 сентября в 15-оо на презентацию выставки «Кашин глазами угличан» в Дом дружбы по адресу: Набережная Волги, д.7

Двадцатилетняя крепкая дружба связывает художников Дома дружбы Углича с сотрудниками краеведческого музея города Кашина. За эти годы в Кашине проходили персональные и групповые выставки угличских художников. Жители Кашина познакомились с творчеством Ф.Куницына, А.Петрова, Т.Петровой, В.Максимова и А.Максимова, В.Овчарова и М.Кабанова.

Началось это сотрудничество в 90-е годы. В.И Ерохин познакомил наших художников со своими коллегами из Кашина.

Творческое сотрудничество началось с выставки кукол в русских костюмах наших мастеров-кукольниц и мастеров текстильного коллажа (В.Максимовой, Н.Пиуновой, Т.Рябухиной) и выставки картин самодеятельного художника И.И.Соловьева.

В этом году художники Дома дружбы решили пригласить своих друзей из Кашина к нам в Углич и познакомить гостей и местных жителей «со своим Кашином». На протяжении многих лет наши художники с удовольствием пишут этот необыкновенный город. Их работы в Кашине с удовольствием покупают.

На презентации выставки вас познакомят с историей Кашина, с историческими точками пересечения наших городов. Перед собравшимися зрителями выступят гости из Кашина.

В продолжении вечера выступит Ирина Шереметьева с музыкально–поэтической программой «Мелодии осеннего романса».

Справки по телефонам - 5-45-57 и 2-20-33.

А.Ленгвенс и М.Кабанов

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