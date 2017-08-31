Приглашение к участию в фотовыставке «И мы когда-то были молодыми!» приуроченного к Дню пожилого человека

Приглашение к участию в фотовыставке «И мы когда-то были молодыми!»

Приближается 1 октября - день, когда во всем мире, и в России тоже, будут отмечать День пожилого человека

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, когда мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен сегодня. Он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей.

Приглашаем принять участие в фотовыставке «И мы когда-то были молодыми!» Организаторы – Управление культуры АУМР и Администрация Дворца культуры. Вспомним вместе с людьми «золотого возраста» самые светлые моменты их жизни.

Для участия в выставке необходимо распечатать фотографии размером 20х30 см и до 15 сентября 2017 года принести в Информационно-методический центр Дворца культуры (кабинет № 308). На обороте просьба написать полные фамилию, имя, отчество, указать телефон. Куратор выставки Ленгвенс Алла Леонардовна (телефон для справок 5-45-57). На выставку принимаются также личные вещи, хранящие память прошлого и рассказывающие о тех, кто «молод душою всегда».

Номинации: «Ретро-фотопортрет», «Будни и праздники моей молодости», «Свадебные фотографии».

Фотовыставка будет работать с 20 сентября по 15 октября. Надеемся, что нашу выставку с удовольствием посетят угличане разных возрастов и сами участники выставки со своими родными и близкими.