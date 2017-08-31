Приглашение к участию в фотовыставке «И мы когда-то были молодыми!»
Приближается 1 октября - день, когда во всем мире, и в России тоже, будут отмечать День пожилого человека
День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, когда мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен сегодня. Он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей.
Приглашаем принять участие в фотовыставке «И мы когда-то были молодыми!» Организаторы – Управление культуры АУМР и Администрация Дворца культуры. Вспомним вместе с людьми «золотого возраста» самые светлые моменты их жизни.
Для участия в выставке необходимо распечатать фотографии размером 20х30 см и до 15 сентября 2017 года принести в Информационно-методический центр Дворца культуры (кабинет № 308). На обороте просьба написать полные фамилию, имя, отчество, указать телефон. Куратор выставки Ленгвенс Алла Леонардовна (телефон для справок 5-45-57). На выставку принимаются также личные вещи, хранящие память прошлого и рассказывающие о тех, кто «молод душою всегда».
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