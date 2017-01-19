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Проблемы Фонда капитального ремонта обсудили в Переславле-Залесском

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Проблемы Фонда капитального ремонта обсудили в Переславле-Залесском

Дмитрий Миронов: «Фонд капитального ремонта должен нести ответственность и за каждый потраченный рубль»

​Тема расходования средств Фонда капитального ремонта оказалась одной из наиболее значимых для переславской общественности. Ее обсудили жители на встрече с врио губернатора, состоявшейся 18 января в Переславле-Залесском.

Нехитрые подсчеты заставляют горожан усомниться в том, что все собранные Фондом средства израсходованы по целевому назначению.

– За 2016 год в городе отремонтировано 39 домов, – рассказал главе региона переславец. – А хотелось бы больше! Люди не понимают, куда уходят деньги, и стоит ли сдавать их дальше.

Дмитрий Миронов подчеркнул необходимость сделать все финансовые потоки Фонда прозрачными и понятными для граждан, а уровень выполняемых работ – высоким.
– Жители имеют право знать, за что они платят деньги, – отметил он, – А Фонд капитального ремонта должен нести ответственность и за каждый потраченный рубль, и за качество выполняемых работ.

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